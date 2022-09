Kibice zamarli w Malilli. Fatalne zderzenie Polaka z Australijczykiem

Speedway Grand Prix na żywo w Eurosporcie Extra w Playerze

Na szczęście obaj poszkodowani zdołali podnieść się o własnych siłach, lecz opuścili ostatnie biegi tego dnia. Polak w wyniku upadku doznał kontuzji łokcia. Bartosz Zmarzlik mistrzem świata na żużlu. Uczynił to w wielkim stylu Bartosz Zmarzlik... czytaj dalej »

"Źle to wyglądało"

Do poważnej kraksy doszło na wejściu w wiraż drugiego okrążenia. Daleko z przodu jechał wówczas Bartosz Zmarzlik, a gonił go Jack Holder. Tymczasem Przedpełski szukał wolnego miejsca przy krawężniku, próbując minąć Fricke'a. Niestety Australijczyk również zjechał do wewnętrznej i doszło do kontaktu, który doprowadził do niebezpiecznego upadku obu zawodników.

- Spotkali się w złym momencie. Zaczęło się od kontaktu na samym wejściu i później już stracili panowanie nad motocyklami. Paweł wszedł pod niego, zaczęło go wyprostowywać, zahaczył o Fricke'a. To był upadek, którego się nie spodziewasz zza pleców. Miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, chociaż źle to wygląda – analizowali eksperci w studiu Eurosportu.

Jeszcze w trakcie zawodów z Przedpełskim porozmawiał o tym zdarzeniu nasz reporter Sebastian Szczęsny. Na miejscu dowiedział się, że reprezentant Polski doznał urazu łokcia.

- W tym momencie nie za bardzo może ruszać ręką. Bardzo boli go łokieć. Paweł został tu przebadany przez lekarza, ale dokładne badania zostaną zrobione dopiero po tym, jak zawodnicy wrócą do Polski – relacjonował Szczęsny podczas transmisji w Eurosporcie Extra w serwisie player.pl.

Przedpełski zakończył zawody z zaledwie dwoma punktami. Niewiele więcej wywalczył Fricke, który również nie liczył się w rywalizacji o półfinały.

Grand Prix w szwedzkiej Malilli wygrał Bartosz Zmarzlik, który przy okazji zapewnił sobie trzeci w karierze tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu.