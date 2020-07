Toruń pozna mistrza Europy. Finał sezonu SEC w Eurosporcie 1

Po kilku tygodniach rywalizacji bój o tytuł najlepszego żużlowca Starego Kontynentu zakończy się na torach Motoareny. Starć na ostatnich metrach, nerwów i pamiętnych pojedynków nie brakowało już w poprzednich rundach. Teraz nie może być inaczej.

Przed ostatnimi zawodami liderem cyklu jest Brytyjczyk Robert Lambert. Tuż za jego plecami plasuje się Duńczyk Leon Madsen. Obu zawodników dzielą zaledwie dwa punkty, w Toruniu zapowiada się więc walka na noże.

Dość powiedzieć, że w poprzedniej rundzie rozgrywanej w Gnieźnie Lambert przerwał serię trzech kolejnych wygranych Madsena i za pięć dwunasta przejął od niego plastron lidera cyklu.

Elektryzujący bój dwóch gwiazd czarnego sportu, a na szali tytuł żużlowego mistrza Europy. Obaj panowie na brak motywacji nie powinni narzekać. Kibice zaś na brak wrażeń.

It's time for the Final round of TAURON Speedway Euro Championship 2020. Who will become the Individual European Champion and get promotion to the FIM Speedway Grand Prix cycle?



See for yourself



Wednesday

7 PM



Tickets are available via https://t.co/GTea1z08ldpic.twitter.com/Ut59vgqmXg — SpeedwayEuro (@SpeedwayEuro) July 27, 2020

Gortat jednym z gości

Atrakcji nie zabraknie także poza samym torem. Transmisja rywalizacji w Toruniu rozpocznie się w środę o 18:45 w Eurosporcie 1. Zawodom, które skomentują Michał Korościel i Jakub Pieczatowski, towarzyszyć będzie studio prowadzone przez Marcelinę Rutkowską. Jednym z jej gości ma być Marcin Gortat. Reporterem w trakcie zawodów będzie z kolei Kacper Merk.

Transmisja z finału SEC w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Klasyfikacja generalna cyklu SEC:

1. Robert Lambert 53 pkt.

2. Leon Madsen 51 pkt.

3. Grigorij Łaguta 44 pkt.

4. Mikkel Michelsen 38 pkt.

5. Bartosz Smektała 35 pkt.