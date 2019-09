Podium Zmarzlika w Cardiff. Jest o krok od mistrzostwa świata

W sobotę wygrał Duńczyk Leon Madsen, przed Rosjaninem Emilem Sajfutdinowem. To właśnie z tymi zawodnikami Zmarzlik bezpośrednio konkuruje o końcowe zwycięstwo w cyklu Grand Prix. Rosjanina wyprzedza o siedem punktów, a Duńczyka o dziewięć.

Trzech rozczarowanych Polaków

Kubera pierwszy, Drabik drugi. Polacy zdominowali zawody w Guestrowie Popis naszych... czytaj dalej » Nawierzchnia jednodniowego toru w Cardiff na początku zawodów była bardziej przyjazna zawodnikom, którzy jechali z pól wewnętrznych. Pierwsze cztery biegi wygrywali żużlowcy w kaskach czerwonych. Wiele zmieniło się po pierwszym równaniu toru. Świetnie spod taśmy w piątej odsłonie wyszli z zewnętrznych pól Maciej Janowski i Zmarzlik, którzy między sobą rozstrzygnęli walkę o trzy punkty. Zawody robiły się coraz ciekawsze, tym bardziej, że zaczęły się mijanki na trasie, a niepokonany po dwóch seriach startów Artiom Łaguta, w kolejnych trzech przyjechał na końcu stawki.



Wśród Biało-Czerwonych zdecydowanie nieudaną końcówkę sezonu w GP ma Janusz Kołodziej, który po raz trzeci z rzędu zaliczył bardzo słaby występ. Ze swojej postawy w Cardiff z pewnością nie jest zadowolony także Patryk Dudek. Ostatni bieg fazy zasadniczej i przegrana Janowskiego z Matejem Zagarem spowodowała, że trzech Biało-Czerwonych zakończyło zawody w Wielkiej Brytanii po 20 biegach.

Twarda walka na finiszu