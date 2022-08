Polska dominacja na mistrzostwach Europy we wspinaczce. Cztery medale jednego dnia

Zobacz występy Aleksandry Mirosław od ćwierćfinału do finału we wspinaczce na czas kobiet. Polka ustanowiła nowy rekord świata i wygrała w finale tej konkurencji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Mirosław była zdecydowaną faworytką tej konkurencji i już w trakcie kwalifikacji zaznaczyła swoją wyraźną przewagę nad resztą stawki, zwyciężając z czasem 6,636 s. Do wyniku aktualnej rekordzistki świata była w stanie zbliżyć się tylko Aleksandra Kałucka (6,994 s). Pozostałe zawodniczki nie potrafiły złamać granicy siedmiu sekund. Reprezentantki Polski łącznie zajęły aż pięć czołowych miejsc w kwalifikacjach. Do decydującej części rywalizacji awansowało łącznie 16 najlepszych zawodniczek. Kapitalna dyspozycja Aleksandry Kałuckiej we Francji. Przegrała dopiero w finale Puchar Świata we... czytaj dalej »

Pod dyktando Polek

Biało-Czerwone w komplecie przeszły przez fazę 1/8 finału. Mirosław gładko uporała się z Ukrainką Oksaną Burową, choć czas, jak na jej możliwości, nie był imponujący - 7 s. Aleksandra Kałucka na tym etapie wyeliminowała Niemkę Annę Apel, a jej siostra Natalia Włoszkę Ericę Piscopo.

W gronie najlepszej ósemki znalazły się również Patrycja Chudziak oraz Anna Brożek, które spotkały się w polskim pojedynku 1/4 finału. Stoczyły pasjonującą walkę, w której o zaledwie 0,087 s lepsza okazała się Chudziak (7,679). Brożek była jedyną Polką, która odpadła z rywalizacji w tej fazie. Mirosław (6,784) nie dała szans Francuzce Aurelii Sarisson, a najmniejszych problemów z wywalczeniem awansu nie miały też siostry Kałuckie.

Wobec takich rezultatów w 1/2 finału znalazło się miejsce wyłącznie dla reprezentantek Polski. Najpierw do pojedynku stanęły Mirosław i Chudziak. Niceo lepiej wystartowała ta ostatnia, popisując się bardzo dobrym czasem reakcji. Rekordzistka świata szybko złapała jednak swój fantastyczny rytm i powiększała przewagę, ostatecznie zwyciężając z czasem 6,679 s. Po chwili dołączyła do niej Aleksandra Kałucka (6,908), pokonując Natalię (7,064).

W finale Biało-Czerwone zgotowały kibicom bardzo emocjonujące widowisko. Mirosław przez większość dystansu znajdowała się nieco z tyłu, ale wysunęła się na czoło w samej końcówce, sięgając po złoto (6,922). Aleksandra Kałucka ukończyła z czasem 7,085. Z kolei Natalia Kałucka w rywalizacji o brąz była wyraźnie szybsza od Chudziak.

Źródło: Imago Aleksandra Mirosław

Dzieński wicemistrzem Europy

Oprócz naszych zawodniczek doskonały występ na mistrzostwach Europy w poniedziałek zaliczył też Marcin Dzieński. W kwalifikacjach uzyskał on piąty najlepszy czas (5,759), a w kluczowej fazie zawodów pokonał trzech rywali i awansował do wielkiego finału. W pojedynku o złoto Polak musiał jednak uznać wyższość Ukraińca Daniła Bołdyrewa.

Wyniki:



kobiety

1. Aleksandra Mirosław (Polska)

2. Aleksandra Kałucka (Polska)

3. Natalia Kałucka (Polska)

4. Patrycja Chudziak (Polska)

5. Anna Brożek (Polska) - odpadła w ćwierćfinale



mężczyźni

1. Danyił Bołdyrew (Ukraina)

2. Marcin Dzieński (Polska)

3. Gillaume Moro (Francja)