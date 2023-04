Popis w eliminacjach. Aleksandra Mirosław poprawiła własny rekord świata

Zobacz, co powiedziała Aleksandra Mirosław po zwycięstwie we wspinaczce na szybkość w Pucharze Świata w Seulu. Puchar Świata we wspinaczce sportowej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Aleksandra Mirosław o styczności z hejtem. "Łatwo zabierać głos z perspektywy widza" Aleksandra... czytaj dalej » Mirosław pokazała moc już w swoim pierwszym starcie w sezonie. W eliminacjach w Seulu osiągnęła czas 6,37 s. To nowy rekord świata we wspinaczce nas czas.

Poprzedni także należał do Polki - 6,41 s. Ten rezultat uzyskała w kwietniowych zawodach Pucharu Europy w Tarnowie.

Polki rządziły w eliminacjach

Z bardzo dobrej strony pokazały się pozostałe reprezentantki Polki. Druga w eliminacjach była Natalia Kałucka, a trzecia Ola Kałucka.

Finały rozpoczną się o godzinie 13 polskiego czasu.

In race two of Speed qualification, Aleksandra Miroslaw lowers her time, AGAIN!



The Polish Speed climber clocked a 6.37 at the IFSC World Cup Seoul!#IFSC#SportClimbing#SeoulWCpic.twitter.com/KGZWSOveH5 — International Federation of Sport Climbing (@ifsclimbing) April 28, 2023

O tym, że Mirosław, medalistka mistrzostw świata i Europy, jest w wysokiej formie wiadomo było od marcowych mistrzostw Polski. W Lublinie nie miała sobie równych. Już tam była szybsza o 0,14 s od swojego poprzedniego rekordu świata z Salt Lake City (6,53 s w 2022 roku). Wynik nie mógł być jednak uznany, ponieważ zawody nie były rozgrywane pod egidą Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej.