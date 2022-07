Chińczycy uciekli wszystkim w Villars

Marcin Dzieński odpadł w 1/8 finału w zawodach wspinaczki na szybkość w Pucharze Świata w Villars. Zobacz ten bieg. Puchar Świata we wspinacze na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Aleksandra Mirosław o przerwie w startach przed mistrzostwami Europy.

Patrycja Chudziak przegrała z Emmą Hunt w 1/8 finału zawodów we wspinaczce na szybkość.

Anna Brożek pokonała Aleksandrę Kałucką w 1/8 finału zawodów wspinaczki na szybkość w PŚ w Villars.

Natalia Kałucka odpadła w ćwierćfinale wspinaczki na szybkość w Pucharze Świata w Villars. Zobacz bieg Polki.

Anna Brożek zajęła czwarte miejsce w zawodach wspinaczki na szybkość w Pucharze Świata w Villars. Zobacz występ Polki.

Jianguo Long pokonał Penga Wu w finale zawodów wspinaczki na szybkość w Pucharze Świata w Villars. Zobacz wielki finał.

Aleksandra Mirosław tym razem nie startowała, można było ją za to posłuchać na antenie Eurosportu i w Playerze, gdzie komentowała zawody u boku Jarosława Kowalskiego. Polska rekordzistka świata ma teraz przerwę od startów z myślą o czekających ją w tym roku mistrzostwach Europy.

Rywalizacja w Villars okazała się popisem chińskich wspinaczy, którzy zajęli w sumie pięć z sześciu miejsc na podium. Od totalnej dominacji Chińczyków uchroniła wszystkich Desak Made Rita Kusuma Dewi, swoją drogą po zwycięstwie w finale pocieszenia z Anną Brożek.

27-letnia Polka miała duże powody do zadowolenia - w półfinale, przegranym z późniejszą zwyciężczynią, wykręciła rekord życiowy 7,28.

- To była chyby jej najszybsze zawody w karierze, tak że myślę, że może być w pełni z siebie zadowolona. Nie zawsze chodzi o miejsce, a to, w jaki sposób do niego doszedłeś - chwaliła koleżankę po fachu Aleksandra Mirosław.

U pań wygrała Deng Liljuan (6,87 w finale) przed inną Chinką Niu Di (8,22) i Indonezyjką Desak Made Rita Kusuma Dewi (7,06 w biegu o brązowy medal). Dla Brożek zostało więc miejsce tuż za podium (7,39).

Natalia Kałucka odpadła w ćwierćfinale, a Patrycja Chudziak i Aleksandra Kałucka w 1/8 finału. Tę ostatnią wyeliminowała Brożek.

W zawodach mężczyzn z Polaków startował tylko Marcin Dzieński, ale w pierwszym biegu minimalnie uległ późniejszemu brązowemu medaliście. Dzieński miał czas 5,59, natomiast Long Jinbao uzyskał 5,39.

Niezwykle emocjonujący był finał, w którym różnica wyniosła 0,011. Minimalnie szybszy okazał się Long Jianguo (5,23).

Puchar Świata Villars 2022 - wspinaczka na szybkość mężczyzn:

1. Long Jianguo

2. Wu Peng

3. Long Jinbao

4. Veddriq Leonardo

1/8 finału - Marcin Dzieński

Puchar Świata Villars 2022 - wspinaczka na szybkość kobiet:

1. Deng Liljuan

2. Niu Di

3. Desak Made Rita Kusuma Dewi

4. Anna Brożek

ćwierćfinał - Natalia Kałucka

1/8 finału - Patrycja Chudziak, Aleksandra Kałucka