Wystartowała bez hidżabu i przepadła jak kamień w wodę. Podejrzany wpis tylko potęguje wątpliwości

Nastolatki zdejmują z głów hidżaby, wypędzają ze szkół islamskich ideologów i niszczą zdjęcia ajatollahów. Grozi mi za to śmierć, a ich rodzinom szykany i prześladowania, ale irański bunt rośnie. Kolejne miasta dołączają do protestów i już nie tylko uczelnie, ale też szkoły średnie stają się ośrodkami oporu. Wyznaniowy reżim za wszelką cenę próbuje stłumić demonstracje.

Irański oddział BBC przekazał we wtorkowej publikacji relację przyjaciół Rekabi, którzy od niedzieli nie mogą się z nią skontaktować.

Ta sama stacja podaje, powołując się na "dobrze poinformowane źródła", że zawodniczce skonfiskowano paszport i telefon komórkowy. Prezenterka BBC World Service Rana Rahimpour przekazała we wtorkowy poranek, że Rekabi wraz z resztą reprezentacji była na pokładzie samolotu lecącego z Seulu do Teheranu i że "zachodzą obawy dotyczące jej bezpieczeństwa".

Podejrzany wpis na koncie Rekabi

Informację, że Rekabi udała się w podróż powrotną do Teheranu, potwierdziła we wtorek także irańska ambasada w Seulu. "Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Korei Południowej zdecydowanie zaprzecza fałszywym doniesieniom i dezinformacji dotyczących Elnaz Rekabi" - napisano w komunikacie placówki.

Oglądasz Wideo: Reuters Elnaz Rekabi podczas mistrzostw Azji w Seulu

Z prośbą o komentarz zwrócił się tam "The Guardian", ale nie otrzymał odpowiedzi.

Niedługo później, zupełnie niespodziewanie, na koncie Rekabi na Instagramie pojawił się wpis. Nie jest to nagranie zawodniczki, a jedynie kilka zdań komentarza, co tylko potęguje wątpliwości. Rekabi - jeśli to rzeczywiście ona stoi za publikacją - potwierdziła w nim, że jest w drodze do Teheranu, a cała sytuacja wyniknęła z nieporozumienia.

Ponadto podkreśliła, że jej start bez hidżabu rzekomo nie był wyrazem wsparcia dla Iranek walczących o prawa kobiet w swoim kraju, ale był "nieintencjonalny". Miał wynikać ze złej organizacji zawodów. Zawodniczka podobno została wezwana na start, gdy się tego nie spodziewała, a hidżab miał jej się zsunąć.

Źródło: Elnaz Rekabi/Instagram Oświadczenie Elnaz Rekabi

W ubiegłym roku Rekabi została pierwszą Iranką, która wywalczyła medal mistrzostw świata. Tym razem w mistrzostwach Azji zajęła czwarte miejsce.

Fala protestów antyrządowych w Iranie

Iran zmaga się obecnie z falą ogromnych protestów antyrządowych, które wybuchły w połowie września po tym, gdy młoda kobieta, Mahsa Amini, zmarła w niejasnych okolicznościach po pobycie w policyjnym areszcie, do którego trafiła za "niewłaściwe" noszenie hidżabu.

Od rozpoczęcia demonstracji Iran aresztował już wielu cudzoziemców, obwiniając "wrogów z zagranicy" o podburzanie obywateli. Według danych organizacji Iran Human Rights opublikowanych w połowie października, w największych od 2019 r. demonstracjach, brutalnie tłumionych przez władze, zginęło 185 osób, w tym co najmniej 19 dzieci.