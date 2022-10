Wystartowała bez hidżabu, teraz wróciła do Iranu. "Elnaz bohaterka!"

Według BBC i innych zagranicznych mediów Iranka pojawiła się na lotnisku w Teheranie w środę o 5 rano. Na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych widać, że miała na sobie czarną czapkę z daszkiem i bluzę z kapturem, która zakrywała jej włosy.

"Elnaz bohaterka!"

Rekabi otrzymała też kwiaty i stanęła do wywiadu, w którym wytłumaczyła, że jej start bez hidżabu podczas mistrzostw Azji rzekomo nie był wyrazem wsparcia dla Iranek walczących o prawa kobiet w swoim kraju, ale był "nieintencjonalny". Zawodniczka została podobno wezwana na start, gdy się tego nie spodziewała.

- Ponieważ byłam zajęta zakładaniem butów i sprzętu, hidżab zsunął się, a ja natychmiast poszłam na start - przekazała dziennikarzom, podkreślając, że przed wspinaczkową rywalizacją znajdowała się w przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla kobiet.



Iranian Climbing athlete Elnaz Rekabi speaking to media: pic.twitter.com/vVcfbarteK — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) October 19, 2022





Po wyjściu z lotniska weszła do furgonetki. Czekający na Irankę tłum ludzi wiwatował na jej cześć. - Elnaz bohaterka! - skandowano.



Elnaz Rekabi--the Iranian climber who refused to wear compulsory hejab while competing--is greeted as a hero at 5AM at Tehran airport after her plane lands from Seoul. Imprisoning her will only increase the Iranian nation's enormous admiration for her. pic.twitter.com/7LFUk8hTTJ — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 19, 2022





Nie wiadomo, gdzie Iranka się udała i jaki czeka ją los.

Od rewolucji islamskiej w 1979 roku hidżab dla kobiet w Iranie jest obowiązkowym nakryciem głowy. Reprezentantki tego kraju startujące za granicą również muszą nosić hidżab. Irańskie media donosiły, że Rekabi grozi kara więzienia. Od niedzieli jej przyjaciele nie mogli się z nią skontaktować. Dopiero we wtorek rano - jak informowała Ambasada Iranu w Korei Południowej - Rekabi opuściła Seul.

Zastanawiano się, czy start 33-latki w zawodach bez nakrycia głowy nie miał związku z protestami, jakie występują w Iranie po śmierci Mahsy Amini w areszcie. 22-letnia kobieta została zatrzymana przez policję religijną, ponieważ jej chusta lekko zsunęła się z głowy. Irańska policja tłumi zamieszki, używając ostrej amunicji. Szacuje się, że podczas demonstracji zginęło około 200 osób.

- Wróciłam do Iranu ze spokojną głową, choć miałam dużo stresu. Ale do tej pory, dzięki Bogu, nic się nie wydarzyło - dodała po przylocie Rekabi.

W swojej karierze zdobyła trzy medale mistrzostw Azji we wspinaczce sportowej: srebrny i dwa brązowe.