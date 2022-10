Wystartowała bez hidżabu, wróciła do Iranu. "Przeprosiny wymuszone, przebywa w areszcie domowym"

Rekabi wywołała duże poruszenie w swojej ojczyźnie, przystępując do mistrzostw Azji we wspinaczce sportowej w Korei Południowej z odsłoniętymi włosami. Kobiety w Iranie mają obowiązek zakrywania ich hidżabem lub chustą w miejscach publicznych. Dotyczy to również zawodniczek reprezentujących ten kraj w imprezach sportowych odbywających się poza jego granicami. Wystartowała bez hidżabu, teraz wróciła do Iranu. "Elnaz bohaterka!" Iranka Elnaza... czytaj dalej »

Wymuszone oświadczenie

Rekabi po powrocie do Teheranu została przywitana przez tłum ludzi jak bohaterka. Podziękowano jej w ten sposób za wsparcie Iranek walczących o prawa kobiet. Szybko wyjaśniła ona jednak w telewizyjnym wywiadzie, że nieumyślnie wystąpiła w zawodach bez nakrycia głowy.

- Byłam zajęta zakładaniem butów i sprzętu, hidżab zsunął się, a ja natychmiast poszłam na start - tłumaczyła przed kamerami, argumentując swoją pomyłkę pośpiechem.

Jak informuje perski oddział BBC, "oświadczenie to zostało wymuszone". Powołując się na swoje źródło, stacja przekazała, że "irańskie władze zagroziły jej zajęciem rodzinnego majątku, jeśli tego nie zrobi".

To nie wszystko. Rekabi przed wylotem na mistrzostwa do Seulu miała zostać zmuszona do złożenia 35 tysięcy dolarów zabezpieczenia i udzielenia irańskiej federacji sportowej pełnomocnictwa do sprzedaży majątku jej rodziny. Miało to stanowić gwarancję, że powróci do ojczyzny.

Źródło: PAP/EPA Elnaz Rekabi w towarzystwie irańskiego ministra sportu

Zamknięta w domowym areszcie

33-latka następnego dnia po powrocie spotkała się z irańskim ministrem sportu. Była w tym samym stroju, w którym widziano ją na lotnisku, co może świadczyć o tym, że w międzyczasie nie pozwolono jej odwiedzić domu. Według źródła tamtejszego BBC zawodniczka miała być przetrzymywana w budynku Irańskiego Komitetu Olimpijskiego pod nadzorem agentów do spotkania z ministrem.

"Obecnie przebywa w areszcie domowym" - podaje BBC Persian.

Tamtejsze władze przekonują jednak, że Rekabi pozostaje w domu tylko dlatego, że potrzebuje odpoczynku.

Zamieszki po śmierci Mahsy Amini

Zdjęciu hidżabu przez zawodniczkę łączono z protestami, jakie mają miejsce w Iranie po śmierci we wrześniu Mahsy Amini w areszcie. 22-letnia kobieta została zatrzymana przez policję religijną, ponieważ jej chusta lekko zsunęła się z głowy. Irańska policja tłumi zamieszki, używając ostrej amunicji.

Szacuje się, że podczas demonstracji zginęło około 200 osób.