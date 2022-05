Aleksandra Mirosław z rekordem świata, ale cały czas przyświeca jej inny cel

Aleksandra Mirosław ustanowiła nowy rekord świata we wspinaczce na szybkość podczas kwalifikacji Pucharu Świata w Seulu. Zobacz, jak tego dokonała. Puchar Świata we wspinaczce na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mirosław była w Korei Południowej bezkonkurencyjna. Pobiła tam rekord świata (6,64 s) oraz sięgnęła po zwycięstwo.

- Pierwszy raz pobiłam rekord świata już w trakcie kwalifikacji. Później doszło trochę presji i nie wyglądało to już tak dobrze, jak kilka godzin wcześniej - przyznała zaraz po zawodach.

28-latka ma apetyt na więcej. Jak powiedziała w rozmowie z Eurosportem, wyjazd do Seulu to już historia. Cała logistyka wyprawy do Azji została zaplanowana w taki sposób, by jak najszybciej wrócić do Polski i rozpocząć treningi przed kolejnymi startami w Pucharze Świata. Te już za niespełna dwa tygodnie w Stanach Zjednoczonych.

Aleksandra Mirosław poza zasięgiem rywalek. Triumfuje w Seulu Doskonały występ... czytaj dalej » - Na szczęście nie miałam problemów z przyzwyczajeniem się do strefy czasowej, ponieważ w Seulu byliśmy bardzo krótko, praktycznie dwa i pół dnia. Od razu po powrocie do Warszawy zaczęliśmy przygotowania do kolejnych startów. Już 18 maja wylatujemy na zawody w Salt Lake City - tłumaczyła Mirosław.

Mirosław nie myśli o rekordach, przyświeca jej jasny cel

Polscy kibice liczą na kolejne znakomite występy, a co za tym idzie, rekordy zawodniczki z Lublina. Mirosław tonuje jednak nastroje, przypominając, co jest jej celem numer jeden w tym roku.

- Czy możemy się spodziewać poprawy tego rekordu? Nie wiem. Razem z naszym trenerem skupiamy się przede wszystkim na tym, by wygrywać kolejne zawody. Czas, który dał rekord świata, był po prostu wypadkową dobrego wejścia. Pamiętajmy, że moim głównym celem na ten sezon są mistrzostwa Europy w Monachium i to pod nie podporządkowuję całe przygotowania - podkreśliła rekordzistka świata.

Kolejne zawody z cyklu Pucharu Świata we wspinaczce sportowej odbędą się w amerykańskim Salt Lake City w dniach 20-22 maja. Transmisje w Eurosporcie 1 i w Eurosporcie Extra Playerze.

Kalendarz Pucharu Świata we wspinaczce sportowej:

• 6-8 maja, Seul, bouldering, wspinaczka na szybkość

• 20-22 maja, Salt Lake City, bouldering

• 27-29 maja, Salt Lake City, bouldering, wspinaczka na szybkość

• 10-12 czerwca, Brixen, bouldering

• 22-25 czerwca, Innsbruck, bouldering, prowadzenie

• 30 czerwca - 2 lipca, Villars, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

• 8-10 lipca, Chamonix, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

• 22-23 lipca, Briançon, prowadzenie

• 2-3 września, Koper, prowadzenie

• 24-26 września, Dżakarta, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

• 30 września - 2 października, Wujiang, prowadzenie, wspinaczka na szybkość

• 6-9 października, Chongqing, bouldering, prowadzenie

• październik, Japonia, dokładna data i lokalizacja do potwierdzenia, bouldering.