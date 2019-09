Kolejny rekord i spektakularne pudło. Dwie twarze "Lewego" w meczu Bayernu

Mecze ligi niemieckiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Z całą pewnością było to jedno z najbardziej spektakularnych pudeł Roberta Lewandowskiego w karierze. Kapitan reprezentacji Polski przyzwyczaił, że tego typu sytuacje wykorzystuje z zamkniętymi oczami, ale nawet takiemu specjaliście od nękania bramkarzy może przytrafić się wpadka.

Niemiecki klub nie zapomina o zmarłym Polaku Gdyby żył, 27... czytaj dalej » W 7. minucie meczu z Paderborn Bayern zbudował świetną akcję. Philippe Coutinho zagrał doskonałe prostopadłe podanie na kilkadziesiąt metrów do Serge'a Gnabry'ego, który podał płasko w poprzek pola karnego. Lewandowskiemu wystarczyło dostawić nogę i trafić do pustej bramki. Ale "Lewy" nie przymierzył dokładnie, więc piłka przeleciała obok słupka. Lider klasyfikacji strzelców Bundesligi nie dowierzał, Gnabry też i złapał się za głowę, a po chwili sam zmarnował kolejną dogodną okazję.

Piłkarze Bayernu byli wybitnie nieskuteczni. Po pierwszej połowie wygrywali co prawda 1:0, ale wynik powinien być zdecydowanie wyższy. Prowadzenie gościom dał Gnabry, który trafił z bliska, dzięki doskonałemu krosowemu podaniu Coutinho.

Blisko samobója

Ostatnia drużyna tabeli kilka razy starała się odgryźć, ale najgroźniejszą sytuację Bayern sprokurował sobie sam. Thiago Alcantara próbując wycofać piłkę do Manuela Neuera nieomal sam trafił do swojej bramki.

Na początku drugiej połowy Bayern strzelił drugiego gola. Piłka lekko pofrunęła najpierw od Joshuy Kimmicha do Gnabry'ego, następnie trafiła do Coutinho i Brazylijczyka trafił do pustej bramki.

Szef Bayernu zagroził selekcjonerowi. "Jeśli do tego dojdzie, przestaniemy wysyłać piłkarzy na kadrę" Uli Hoeness... czytaj dalej » Piłkarze Niko Kovacia myśleli zapewne, że jest po sprawie, ale się przeliczyli. W 68. minucie gospodarze strzelili bowiem kontaktowego gola. Duża w tym zasługa lekceważącego zachowania w polu karnym Jerome'a Boatenga. Środkowy obrońca Bayernu nie przypilnował Kaia Proegera i zamiast doskoczyć do rywala, by nie dopuścić do strzału – odwrócił się – więc gracz Paderborn kopnął do siatki bez przeszkód.

Rekord wszech czasów

Pudło Lewandowskiego z początku oznaczało, że zmarnował pierwszą w tym meczu szansę na rekord ligi niemieckiej w liczbie goli strzelonych w pierwszych sześciu spotkaniach sezonu.

Polak miał dziewięć bramek na koncie. Dziesięciu po sześciu spotkaniach nie zanotował nikt, choć legendy - Jupp Heynckes w sezonie 1973/1974, Gerd Mueller (1968/1969), Peter Meyer (1967/1968) oraz Lothar Emmerich (1965/1966) były blisko.

Dziesiątą bramkę udało się Polakowi w końcu zdobyć. Jedenaście minut przed końcem. "Lewy" znakomicie wyszedł do prostopadłego podania i pokonał bramkarza sprytnym podcięciem piłki.

Nerwy do końca

Bayern zdawał się kontrolować sytuację i ponownie było to tylko pozorne. Wszystko za sprawą fenomenalnego strzału Jamilu Collinsa zza pola karnego. Nigeryjczyk zdecydował się na uderzenie, gdy piłka spadła mu pod nogi po wybiciu jej przez obrońców po rzucie rożnym.

Paderborn ambitnie walczyło o punkt, starało się wykorzystać słabszą formę mistrzów Niemiec, ale nie doprowadziło do sensacji. Bayern wywiózł trzy punkty, objął prowadzenie w tabeli. Z pozycji lidera zepchnąć mógł go RB Lipsk, który jednak niespodziewanie przegrał u siebie swój sobotni mecz z Schalke 1:3.

WYNIK:

Paderborn - Bayern 2:3

Bramki: Gnabry 15’, Coutinho 55’, Lewandowski 79’ - Proger 68’, Collins 84’

Pozostałe wyniki meczów 6. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Niemiec:



sobota:

RB Lipsk 1 - Emil Forsberg 83

Schalke 04 1 - Salif Sane 29, Amie Harit 43-karny, Rabbi Matondo 58



Hoffenheim 0

Borussia M-gladbach 3 - Alassane Plea 43, Marcus Thuram 65, Florian Neuhaus 83



FSV Mainz 05 0

VfL Wolfsburg 1 - Marcel Tisserand 9



FC Augsburg 0

Bayer Leverkusen 3 - Florian Niederlechner 34-samob., Kevin Volland 76, Kai Havertz 84



Borussia Dortmund 2 - Mario Goetze 9, Marco Reus 41

Werder Brema 2 - Milot Rashica 7, Marco Friedl 55



piątek:

Union Berlin 1 - Anthony Ujah 86

Eintracht Frankfurt 2 - Bas Dost 48, Andre Silva 62



niedziela:

Fortuna Duesseldorf - SC Freiburg (15.30)

FC Koeln - Hertha Berlin (18.00)