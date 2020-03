Mistrzostwo olimpijskie i świata w jednym roku? Kiedy, jeśli nie teraz?

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Za nami specjalny program Eurosportu. Olimpijskie sławy mówiły o przełożeniu igrzysk Doborowe grono... czytaj dalej » Wszyscy goście programu Eurosportu zgodzili się, że decyzja o organizacji igrzysk z rocznym opóźnieniem, spowodowanym pandemią koronawirusa, była jedynym rozsądnym i odpowiedzialnym rozwiązaniem w obecnej sytuacji.

- To dobra i podjęta we właściwym czasie decyzja. Ważna przede wszystkim dla sportowców, którzy w końcu wiedzą na czym stoją - ocenił Robert Korzeniowski.

Wtórował mu Tomasz Jaroński, który zauważył, że bardzo ważna jest tutaj zasada fair play, na której również opiera się idea igrzysk.

- Powinna być równość względem warunków i możliwości przygotowań – mówił komentator Eurosportu. - W tym przypadku ta równość została zachwiana.

Decyzja przyniosła ulgę

Przygotowujący się do imprezy zawodnicy przyznali, że odczuli ulgę, gdy usłyszeli o decyzji MKOl.

- Trochę spadł mi kamień z serca. Oczywiście, przygotowywałam się do Tokio, gdzie zamierzałam zakończyć karierę. Teraz nie widziałam jednak sensu ciągnięcia na siłę do lipcowego terminu. Takie igrzyska straciłyby swoją magię. Za dużo było napięć i nerwowej atmosfery, dlatego cieszę się, że taka decyzja została podjęta - przyznała Maja Włoszczowska.

- Na pewno ten rok będzie dla wielu lekkoatletów stracony - zwrócił uwagę Adam Kszczot. - Stary plan przygotowań już się posypał, ale na pewno dołożymy starań, żeby się dobrze przygotować. Niemniej to dobra decyzja, by przenieść igrzyska - przyznał.

Ważne utrzymanie rytmu

Dla zawodników w tej chwili jest niezwykle ważne, by utrzymać w miarę możliwości rytm treningowy, choć wciąż jeszcze pozostała część sezonu jest wielką niewiadomą.

- Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że trening na wodzie możemy zastąpić innymi formami ćwiczeń, choć oczywiście nic nie zastąpi zgrupowania – opowiadała wioślarka Maria Sajdak. - Trenujemy razem już ponad 3 lata, więc niewiele nam potrzeba, żeby szybko złapać to, co mamy wyćwiczone. Całą resztę możemy realizować w dużej mierze w domu.

Paweł Korzeniowski nie jest niestety w tak komfortowej sytuacji. Polski pływak przygotowywał się na połowę marca do zawodów, które miały być pierwszym przedolimpijskim sprawdzianem formy, ale 3 dni przed imprezą wszystkie baseny zostały zamknięte. Na razie jeszcze nie ma sprecyzowanych planów na pozostałą część sezonu, jeśli ten w ogóle będzie miał szansę się rozpocząć.

- O planach na przyszłość dopiero muszę pomyśleć i porozmawiać z żoną. Muszę to wszystko łączyć z pracą, nie mam za wiele czasu na trening i regenerację, ale będę próbował walczyć dalej, żeby utrzymać tę formę, którą udało mi się wypracować - zadeklarował.

Czas na pracę psychologów

Na problem utrzymania motywacji w obliczu przełożonych o rok igrzysk zwracał uwagę Robert Korzeniowski.

- Jeśli sportowcy nie znają celu, to utrzymanie codziennej gotowości jest niezwykle trudne. Ja sam pamiętam, jak w Atenach planowałem, że to będą moje ostatnie igrzyska - wspomina. - Nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby się okazało, że to wszystko "na niby”, że trzeba to ciągnąć jeszcze rok. To będzie czas ogromnej pracy psychologów i trenerów mentalnych.

O planach, związanych z końcem kariery wspomniała również dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim.

- Nie wyobrażam sobie zakończyć karierę rokiem 2020, który wszystkim będzie się źle kojarzył. Niezależnie od wyniku na igrzyskach, to jednak będą one fajnym zwieńczeniem przygody z wyczynowym sportem. Na 2021 rok jeszcze znajdę motywację. Jestem gotowa, by zaczynać przygotowania na nowo - zadeklarowała Włoszczowska.

Najlepszy w historii polski chodziarz z optymizmem patrzy na szanse, jakie sportowcom niesie nowa sytuacja.

- Kiedy, jak nie w przyszłym roku, można spróbować zdobyć mistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo świata? - pyta, zwracając jednocześnie uwagę, że zmiany w kalendarzu w lekkoatletyce mogą przynieść w jednym roku aż dwie imprezy mistrzowskie w hali i na stadionie.