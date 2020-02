MKOl uspokaja. "Przygotowania do igrzysk zgodnie z planem"

Przybysz z przyszłości ze spiczastymi uszami, tak wygląda Miraitowa - maskotka letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Miraitowa to połączenie dwóch japońskich słów: "mirai" - oznaczające przyszłość, oraz "towa" - wieczność. Czerwona maskotka - Someita - nawiązuje do kwiatu wiśni. Wyboru maskotek dokonało około pięć milionów japońskich dzieci ze szkół w kraju i za granicą.

22.07.2018 | Futurystyczną postać ze szpiczastymi uszami w biało-niebieską kratę, która została wybrana maskotką letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku, nazwano Miraitowa. Z kolei postać w biało-różową szachownicę, która będzie maskotką paraolimpiady to Someity.

IO Tokio 2020 do zobaczenia na antenach Eurosportu i na eurosport.pl. Każda sekunda tylko w Eurosport Playerze.

Dodatkowe zabezpieczenia sztafety olimpijskiej. Chodzi o koronawirusa Sztafeta z ogniem... czytaj dalej » "Przygotowania do tokijskich igrzysk będą kontynuowane zgodnie z planem. Jednocześnie podejmowane są wszelkie możliwe środki przeciwko zagrożeniu koronawirusem. Są one ważną częścią planów organizacji imprezy" - oświadczył w poniedziałek MKOl, odpowiadając na pytanie w sprawie potencjalnego zagrożenia skierowane przez niemiecką agencję prasową DPA.



Centrala międzynarodowego ruchu olimpijskiego pozostaje w stałym kontakcie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz własnymi ekspertami medycznymi, aby zapewnić bezpieczne przeprowadzenie igrzysk dla wszystkich ich uczestników.

MKOl liczy na krajowe władze

MKOl ma także nadzieję, że stosowne władze, zwłaszcza w Chinach i Japonii, dołożą należytych starań, aby przeciwstawić się zagrożeniu koronawirusem.



Letnie igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia, natomiast paraolimpijskie - również w stolicy Japonii - od 25 sierpnia do 6 września.



Wykryty w Chinach koronawirus zaatakował dotychczas ponad 78 tysięcy osób na całym świecie. W tym kraju zmarło już 2,5 tys. ludzi.