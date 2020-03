Ogień olimpijski nie ruszy w podróż po Japonii. Sztafeta anulowana

Ogień olimpijski dotarł z Aten do Japonii

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Ogień olimpijski dotarł do Japonii

Ogień olimpijski dotarł do Japonii

- Sztafeta olimpijska nie rozpocznie się - przekazał dziennikarzom szef Komitetu Organizacyjnego Tokio2020 Yoshiro Mori. Dodał jednocześnie, że na razie ogień pozostanie w regionie Fukushimy, w północno-wschodniej Japonii, skąd w czwartek miał rozpocząć podróż po kraju.

Symbol nadziei

Igrzyska olimpijskie w Tokio przełożone na 2021 rok Igrzyska... czytaj dalej »

- W obecnych warunkach nie możemy wystartować ze sztafetą. Ale opracujemy dla niej nowy plan na przyszłość - zapewnił Mori. Jednocześnie dyrektor organizacyjny igrzysk w Tokio Toshiro Muto poinformował, że biegacze, którzy mieli w tym roku nieść pochodnię, otrzymają pierwszeństwo, gdy zostanie ustanowiona nowa sztafeta.

Szef MKOl powiedział z kolei, że na razie ogień pozostanie w Fukushimie jako symbol "zaangażowania i nadziei". - Niech ten płomień będzie dla wszystkich w tych trudnych chwilach niczym światełko w tunelu - podkreślił Thomas Bach.

W związku z pandemią koronawirusa, która doprowadziła do przełożenia igrzysk, ogień olimpijski - 12 marca wzniecony tradycyjnie w starożytnej Olimpii - miał być przewożony w samochodzie w specjalnej latarni, a nie przenoszony w rękach biegaczy. Na trasie, która miała prowadzić przez wszystkie prefektury Japonii i trwać 121 dni, miało nie być publiczności.



Na całym świecie odnotowano do tej pory ponad 390 tys. przypadków zakażeń koronawirusem; zmarło z tego powodu ponad 17 tys. osób. W Japonii te wskaźniki to - odpowiednio - ponad tysiąc chorych i około 40 zgonów.