Prezes PKOl: w tych warunkach nie ma możliwości organizacji igrzysk

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

W wydanym oświadczeniu Kraśnicki podkreślił, że decyzja została podjęta "w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, wszystkich uczestników igrzysk i mieszkańców Japonii".

"Nie ma możliwości"

Igrzyska wiosną lub latem 2021. MKOl czeka tytaniczna praca Przepełniony... czytaj dalej » "Wirus zmienił kalendarz wydarzeń sportowych na całym świecie - także terminarz kwalifikacji olimpijskich. Wielu sportowców ma utrudnioną możliwość treningów i pełnego przygotowania się do igrzysk. Obowiązują nas wszystkich coraz większe ograniczenia komunikacyjne. W tych warunkach praktycznie nie ma możliwości organizacji igrzysk" - napisał szef PKOl.



Kraśnicki przypomniał, że Polski Komitet Olimpijski zaapelował wcześniej do MKOl o zmianę terminu imprezy, a "apel był spójny ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu".

"Z troski o wasze bezpieczeństwo"

Zwracając się do sportowców, prezes PKOl zaznaczył, że zmiana terminu igrzysk to "sytuacja nadzwyczajna dla was i dla nas", wynikająca "z troski o wasze bezpieczeństwo i równe szanse kwalifikacyjne dla wszystkich". Wspomniał, że "zarówno MKOl, PKOl jak i polskie związki sportowe poniosą ekonomiczne konsekwencje tej zmiany".



We wtorek MKOl w porozumieniu z rządem japońskim przełożył igrzyska w Tokio na rok 2021. Powodem tej decyzji jest pandemia koronawirusa.



Przełożenie igrzysk to wydarzenie bez precedensu w historii ruchu olimpijskiego. W przeszłości tę największą imprezę sportową odwołano w latach 1916, 1940 i 1944 z powodu I i II wojny światowej, ale nigdy wcześniej nie zmieniono jej daty.



Na całym świecie odnotowano już ponad 414 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 18,5 tys. osób.