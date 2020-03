Igrzyska olimpijskie w Tokio przełożone na 2021 rok

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio? Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

Media: premier Japonii zaproponował przełożenie igrzysk na 2021 rok Decyzja, co... czytaj dalej » We wtorek odbyła się telekonferencja z udziałem przewodniczącego MKOl Thomasa Bacha, Abe oraz m.in. gubernator Tokio Yuriko Koike i członków komitetu organizacyjnego igrzysk. Po niej premier Japonii zaznaczył, że przełożona impreza odbędzie się najpóźniej latem 2021 roku.

"Prezydent Bach i premier Abe wyrazili wspólną troskę o ogólnoświatową pandemię COVID-19 oraz jej wpływ na życie ludzi i ich znaczący wpływ na przygotowania sportowców do igrzysk. Niespotykane i nieprzewidywalne rozprzestrzenianie się epidemii spowodowało pogorszenie się sytuacji w pozostałej części świata" – napisano w oficjalnym komunikacie MKOl.

"W obecnych okolicznościach i na podstawie informacji dostarczonych dzisiaj przez WHO prezydent MKOl i premier Japonii doszli do wniosku, że igrzyska XXXII olimpiady w Tokio muszą zostać przełożone na termin po 2020 r., ale nie później niż latem 2021 r., w celu ochrony zdrowia sportowców, wszystkich osób uczestniczących w igrzyskach olimpijskich i społeczności międzynarodowej. Uzgodniono, że płomień olimpijski pozostanie w Japonii. Ustalono także, że igrzyska zachowają nazwę Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Tokio 2020" – dodano.



Joint Statement from the International Olympic Committee and the Tokyo 2020 Organising Committeehttps://t.co/XNcaa4Gvx8 — Olympics (@Olympics) March 24, 2020





Biorąca również udział w zdalnym spotkaniu gubernator Tokio Yuriko Koike zapewniła, że nazwa imprezy - Tokio 2020 - mimo wszystko się nie zmieni. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest przeprowadzenie "pełnych" zmagań olimpijskich, by "stanowiło to symbol zwycięstwa nad koronawirusem".

Wcześniej Reuters informował, że w sprawie ewentualnej zmiany terminu zaplanowanych na przełom lipca i sierpnia igrzysk ma dojść jeszcze we wtorek w trybie pilnym do narady członków Komitetu Wykonawczego MKOl.

Bezprecedensowa decyzja

Przełożenie igrzysk w Tokio jest sytuacją bezprecedensową w historii olimpijskiej rywalizacji. W przeszłości pięć edycji największej sportowej imprezy globu odwołano, ale nigdy wcześniej nie zmieniono ich daty. Przeprowadzenie igrzysk do tej pory zawsze uniemożliwiały działania zbrojne. Przyczyną odwołania letnich igrzysk w 1916 roku oraz letnich i zimowych w 1940 i 1944 roku były - odpowiednio - I i II wojna światowa.

Wiele narodowych komitetów olimpijskich, w tym PKOl, apelowało w ostatnich dniach o przełożenie tegorocznych zmagań olimpijskich. Niektóre nawet poinformowały, że nie wyślą sportowców do Japonii, gdyby zawody miały się odbyć zgodnie z planem.

Obecnie w całym świecie odnotowano już ponad 390 tys. zachorowań na koronawirusa i ponad 17 tys. zgonów. W Japonii stwierdzono ponad tysiąc zakażeń i około 40 zgonów.