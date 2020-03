Kszczot popiera trudną decyzję MKOl. "Tlący się znicz olimpijski da nam siłę"

Adam Kszczot jest trudny do pokonania w biegu na 800 m

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Decyzja o przełożeniu igrzysk zapadła we wtorek po telefonicznych konsultacjach japońskich organizatorów i władz z premierem Shinzo Abe na czele oraz z przewodniczącym MKOl Thomasem Bachem. Powodem jest szerzący się na świecie koronawirus. Najpóźniejszym możliwym terminem jest lato przyszłego roku. Pierwotnie impreza miała się odbyć w dniach 24 lipca - 9 sierpnia tego roku.









Bardzo trudna sytuacja

Igrzyska olimpijskie w Tokio przełożone na 2021 rok Igrzyska... czytaj dalej » "Nadszedł ten trudny moment, o historycznym znaczeniu, zapadła decyzja, że igrzysk olimpijskich w Tokio nie będzie w 2020 roku, zostają przełożone na 2021. Dla nas zawodników sytuacja jest bardzo trudna, bo do tej imprezy przygotowywaliśmy się przez kilka lat" - przyznał w swoim wpisie na Facebooku Kszczot.



Specjalista od biegu na 800 m zaznaczył, że w obecnej sytuacji, ze względu na epidemię koronawirusa, wobec braku możliwości normalnych przygotowań oraz opcji uzyskiwania minimów, nie mogło być innej decyzji. "Jest słuszna i popieram ją" - zaznaczył lekkoatleta RKS Łódź.



Srebrny medalista mistrzostw świata zwrócił uwagę, że teraz pozostaje czekać na decyzję w sprawie mityngów Diamentowej Ligi oraz mistrzostw Europy, które zgodnie z kalendarzem miały odbyć się w dniach 26–30 sierpnia w Paryżu.

"Musimy być silni"

Kszczot w swoim wpisie zwrócił się także do innych sportowców.

"Musimy być silni i nie tracić nadziei na lepsze jutro. Wierzę, że wciąż tlący się znicz olimpijski da nam siłę i motywację do dalszej walki i trenowania oraz zachęci nas do przygotowań w wymarzonym starcie w Tokio na igrzyskach olimpijskich w 2021 roku. Jesteśmy sportowcami, jestem pewien, że damy radę!" - podkreślił 30-letni biegacz.



Kszczot obecnie przechodzi obowiązkową kwarantannę, po tym jak wrócił do kraju ze zgrupowania w USA. Utytułowany lekkoatleta dwukrotnie wystąpił na igrzyskach. W 2012 roku w Londynie oraz cztery lata później w Rio de Janeiro rywalizację zakończył na półfinale.