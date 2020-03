Zaskakujące słowa w sprawie igrzysk. "Inny termin jest dopuszczalny"

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio? Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W środowisku sportowym i nie tylko nie brakuje obaw, że wybuch epidemii koronawirusa może zmusić MKOl do odwołania olimpijskiej rywalizacji w planowanym terminie. Pojawiają się różne opinie, zazwyczaj nieoficjalne, np. o przełożeniu igrzysk olimpijskich na 2021 rok.



- Umowa z MKOl przewiduje, że igrzyska odbędą się w 2020 roku. Można to interpretować tak, że przełożenie na inny termin jest dopuszczalne - powiedziała Hashimoto, odpowiadając na pytanie jednego z parlamentarzystów.

Pracują, by wszystko odbyło się zgodnie z planem

14 medali Polaków, dominacja USA. Prognoza medalowa na igrzyska w Tokio Równo rok przed... czytaj dalej » Zgodnie z umową prawo do odwołania igrzysk należy do MKOl. Jego przewodniczący Thomas Bach przyznał w poprzednim tygodniu, że organizacja "w pełni zaangażowała się" w organizację igrzysk w Tokio zgodnie z harmonogramem, pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa.



Hashimoto również podkreśliła, że rząd Japonii, władze Tokio i komitet organizacyjny nadal pracują nad przygotowaniem igrzysk i nie zakładają, że miałyby się rozpocząć w innym terminie niż 24 lipca.



- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby igrzyska przebiegły zgodnie z planem - powiedziała brązowa medalistka olimpijska z Albertville w łyżwiarstwie szybkim na 1500 m. W igrzyskach startowała też w kolarstwie torowym, od 1988 do 1996 roku.



Minister dodała, że obecnie budżet olimpijski szacowany jest na 1,35 biliona jenów (12,5 miliarda dolarów). Według wyliczeń agencji rządowej zajmującej się audytem, prawie 80 procent tej sumy wydano już w latach 2013-18.

Źródło: Getty Images Igrzyska w Tokio zaplanowano na przełomie lipca i sierpnia

Kluczowe posiedzenie MKOl

We wtorek MKOl rozpoczął kluczowe posiedzenie w sprawie organizacji igrzysk w kontekście zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Prezydent komitetu Thomas Bach obiecał, że zakończy się ono "pełnym sukcesem".



Pomimo obaw związanych z możliwym zagrożeniem dla zdrowia widzów i uczestników, MKOl nie chce brać udziału w publicznej debacie dotyczącej ewentualnego odwołania lub przełożenia igrzysk. Spowodowałoby to niepotrzebne zamieszanie - pisze agencja Reutera.

Tysiąc osób zakażonych w samej Japonii

Nowy koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ponad 70 krajów. Zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Japonia jest piątym krajem z największą liczbą zakażonych.