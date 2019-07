Zbliżają się największe cyfrowe igrzyska olimpijskie w historii

Po ogromnym sukcesie, jakim był wielokrotnie nagradzany projekt dotarcia do jak największej liczby osób na każdym ekranie w Europie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pjongczang 2018, Discovery, będące światowym liderem w dostarczaniu rozrywki na żywo, zapowiada, że będzie rozpalać pasje kibiców podczas igrzysk w Tokio mocniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Eurosport, czyli miejsce, w którym bije serce igrzysk w Europie, dotrze do fanów, wykorzystując wszystkie możliwe platformy – TV, streaming na żywo, w Internecie i mediach społecznościowych. Wyłącznie w Eurosport Playerze, czołowym europejskim sportowym serwisie OTT, będzie można obejrzeć każdą minutę startu każdego sportowca w każdej dyscyplinie, na żywo i na żądanie. Sportowe transmisje będą uzupełnione realizowanymi w czasie rzeczywistym produkcjami digitalowymi i w mediach społecznościowych, dzięki czemu każdy kibic będzie mógł po raz pierwszy w historii całkowicie dostosować przekaz do swoich preferencji i oglądać pasjonujące go dyscypliny oraz ulubionych sportowców i ekspertów.



– Olimpijska podróż Discovery rozpoczęła się wraz z Pjongczang 2018, kiedy nasze wyjątkowe podejście do igrzysk pozwoliło przyciągnąć rekordową widownię, zbudować niespotykany wcześniej zasięg i zaangażowanie w całej Europie. Ambicje Discovery na Tokio 2020 są jeszcze większe. Chcemy zaoferować kibicom najbardziej innowacyjne i dogłębne relacje z igrzysk w przestrzeni cyfrowej dostarczone na niespotykaną do tej pory skalę. Nasze działania będą jeszcze bardziej śmiałe i rozbudowane – wszystko po to, żeby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, wykorzystując wszystkie możliwe platformy, bo tylko u nas można będzie zobaczyć każdą minutę igrzysk, każdą dyscyplinę, każdego sportowca i wszystkie 321 finałów rywalizacji o olimpijskie złoto – powiedział JB Perrette, President i CEO Discovery International.



– Igrzyska olimpijskie, szczególnie w obecnej globalnej sytuacji geopolitycznej, ponownie udowodnią, że są największą i najbardziej przełomową imprezą na świecie. To jedno z ostatnich wydarzeń faktycznie jednoczących cały świat – kibiców, widzów, firmy. Discovery połączy miliony fanów w całej Europie pokazując im prawdziwe i pasjonujące sportowe historie – dodał JB Perrette.



– Letnie Igrzyska Olimpijskie to największy spektakl na świecie. Nasi światowej klasy eksperci wykorzystają nowoczesną infrastrukturę, zaplecze technologiczne i swoje doświadczenie, by opowiadać o najważniejszych sportowych wydarzeniach w sposób rozpalający pasje kibiców. Po sukcesie Eurosport Cube w Pjongczangu, ponownie postawimy na innowacyjne technologie. Przeniesiemy widzów w samo centrum akcji, dając im możliwość pełnego zrozumienia olimpijskich wydarzeń i jeszcze mocniejszego przeżywania sportowych emocji – podkreślił Dave Schafer, Senior Vice President Content and Production w Discovery.

Aby uczcić "rok do igrzysk", Eurosport pokazał w środę nowy spot promocyjny, zapowiadający kampanię, mającą na celu zbudowanie świadomości marki jako jedynego miejsca, w którym widzowie mogą obejrzeć każdą minutę startu wszystkich sportowców we wszystkich dyscyplinach. Inspirowany mangą spot będzie pojawiał się na antenach Eurosportu, platformach cyfrowych i w mediach społecznościowych kanału od 24 lipca do 25 sierpnia. Będą mu towarzyszyły specjalne programy okołoolimpijskie. Na antenach oraz w przestrzeni cyfrowej obok logotypu Eurosportu pojawią się koła olimpijskie.



Przez cały rok Eurosport pokazuje tysiące godzin transmisji, relacjonując na żywo najważniejsze wydarzenia w ponad 70% dyscyplin z letnich igrzysk olimpijskich. Kampania promocyjna „Droga do Tokio" będzie prowadzona wokół transmisji wszystkich sportów olimpijskich aż do ceremonii otwarcia igrzysk, która będzie miała miejsce 24 lipca 2020 roku w Tokio.