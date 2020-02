"Robimy wszystko, by igrzyska odbyły się zgodnie z planem"

Kto wrócił z południowo-wschodniej Azji lub Włoch i zauważył u siebie objawy grypopodobne, ten powinien zatelefonować do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Takie objawy to gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe, problemy z oddychaniem.

Relacje na żywo z igrzysk w Tokio na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.

Bach rozmawiał w czwartek z przedstawicielami japońskich mediów. Jak podaje m.in. Reuters, powołując się na agencję Kyodo, niemiecki działacz zapewnił, że MKOl jest "w pełni zaangażowany" w organizację udanych igrzysk w Tokio zgodnie z harmonogramem, czyli od 24 lipca.



14 medali Polaków, dominacja USA. Prognoza medalowa na igrzyska w Tokio Równo rok przed... czytaj dalej » Szef MKOl nie chciał komentować wypowiedzi wiceprzewodniczącego organizacji Dicka Pounda, który zasugerował, że w sytuacji, gdy pandemia koronawirusa będzie się nadal rozwijała w szybkim tempie, pod uwagę może być brane rozwiązanie alternatywne. Bach stwierdził, że "żadne spekulacje w dzisiejszej, trudnej sytuacji nie są potrzebne".

Wskazał priorytety

Przewodniczący MKOl dodał, że obecnie, lepiej jest zająć się przygotowaniami do zbliżającej się imprezy.



- Naszym priorytetem obecnie jest przeprowadzenie bez zakłóceń procedury kwalifikacyjnej we wszystkich dyscyplinach i przygotowanie takich warunków, aby sportowcy w Tokio byli bezpieczni. To właśnie robimy we współpracy z japońskimi władzami, Światową Organizacją Zdrowia a także Chińskim Komitetem Olimpijskim i wieloma innymi komitetami narodowymi - dodał Bach.



Uczestniczący w telekonferencji szef komitetu organizacyjnego Tokio 2020 Seiko Hashimoto poproszony o skomentowanie wypowiedzi Pounda stwierdził krótko, że to jest "nieoficjalny pogląd, bez oparcia w faktach".



Na zakończenie Bach potwierdził, że przygotowania przebiegają obecnie bez zakłóceń.