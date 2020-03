Dopingowicze mogą wystąpić na igrzyskach za rok. "Trzeba ten problem rozwiązać"

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio? Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wysłannik Eurosportu Filip Folczak udał się do Wrocławia, gdzie odbyły się zawody jeździeckie, w których uczestniczył Wojciech Wojcianiec. Polak nie wygrał, ale zapewnił sobie awans na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Z Wrocławia do Tokio. Wojcianiec pojedzie na igrzyska...

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

Od Pekinu do Rio de Janeiro. Wszystkie olimpijskie finały...

Zanim Anthony Joshua podbił bokserski świat, najpierw punktował rywali na igrzyskach olimpijskich. W 2012 roku na własnej ziemi Brytyjczyk wywalczył złoty medal w kategorii +91 kg. Zobacz jego drogę do olimpijskiej chwały. Igrzyska olimpijskie w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Droga Joshuy do złotego medalu igrzysk olimpijskich w Londynie

Tom Daley na igrzyska olimpijskie w Pekinie jechał mając zaledwie 14 lat. W Londynie w 2012 roku wywalczył brązowy medal w skokach do wody z 10-metrowej wieży. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

Tom Daley do Pekinu leciał po naukę

- Chciałabym grać bardziej stabilnie. W zeszłym roku miałam zbyt dużo wzlotów i upadków, a w tym sezonie chcę awansować na igrzyska olimpijskie. To mój cel - powiedziała Iga Świątek. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartek 12 marca odbyła się ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności. Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 od 24 lipca do 9 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

Sprawdź najlepsze buzzer beatery na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

18.03 | Oszczepnik Marcin Krukowski nie przerwał obozu w Turcji i przygotuje się do igrzysk w Tokio.

Oszczepnik Krukowski przygotowuje się do igrzysk

18.03 | Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że sportowcy zdają sobie sprawę, iż do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, a przygotowania będą zgodne z ochroną ich zdrowia przed koronawirusem.

Ogień olimpijski dotarł do Japonii

Allyson Felix w wieku 17 lat przeszła na zawodowstwo. Zdaniem jej trenerki miała wszystko, aby odnosić sukcesy, jednak musiała poprzeć to ciężką pracą. Aktualnie Amerykanka jest multimedalistką olimpijską.

Igrzyska wiosną lub latem 2021. MKOl czeka tytaniczna praca Przepełniony... czytaj dalej » We wtorek podjęto decyzję o przełożeniu imprezy w Tokio na 2021 roku. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa - na całym świecie potwierdzono już ponad 390 tys. przypadków zakażenia, zmarło ponad 17 tys. osób. Ograniczenia w przemieszczaniu się sprawiają, że sportowcy nie mogą wyjeżdżać na zgrupowania, a nawet trenować.

Wiele środowisk sportowych wywierało wcześniej presję na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, aby zdecydował się na ten krok, i większość oceniła go jako słuszny. Wiadomo jednak, że wiąże się on z licznymi komplikacjami.

Przemyśleć i rozwiązać

Na jedną z nich po wideokonferencji z 20 innymi szefami krajowych agencji dopingowych zwrócił uwagę szef Amerykańskiej Agencji Antydopingowej Travis Tygart. W rozmowie z Reutersem zauważył, że sportowcy, którzy od 24 lipca do 9 sierpnia tego roku, a więc w pierwotnym terminie igrzysk w Japonii, odbywaliby karę dyskwalifikacji, teoretycznie będą mogli wystartować w przyszłym roku.

- To jedna z kwestii podniesionych na dzisiejszej wideokonferencji. To jeden z wielu skomplikowanych problemów, które trzeba będzie przemyśleć i rozwiązać, po tym jak igrzyska zostały przeniesione - powiedział Tygart.

Nie ma dotychczas precedensu przedłużenia okresu dyskwalifikacji z powodu zmiany terminu zawodów. Jeśli sportowcowi zabroniono by udziału w imprezie kwalifikacyjnej do igrzysk i tym samym pozbawiono go szansy startu w Tokio, mimo iż okres jego dyskwalifikacji upłynął, można się spodziewać, że trybunały sportowe rozpatrzyłyby skargę w takiej sprawie pozytywnie.

W styczniu 2021 roku zacznie obowiązywać zaktualizowany kodeks Światowej Agencji Antydopingowej - instytucji kierowanej przez byłego ministra sportu Witolda Bańkę.