Igrzyska niczym układanka z puzzli. Przewodniczący MKOl: mamy teraz tysiące pytań

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zegar zatrzymał się w Tokio W Tokio zatrzymał... czytaj dalej » Igrzyska pierwotnie miały się rozpocząć 24 lipca. Jednak pandemia koronawirusa, która sprawiła, że na całym świcie zmarło ponad 18,9 tys. osób, zmusiła organizatorów do przesunięcia imprezy. Zdecydowana większość sportowców oraz krajowe federacje popierają tę decyzję. Na ten moment wiadomo jedynie tyle, że igrzyska odbędą się najpóźniej latem 2021 r.



- Biorąc pod uwagę powagę sytuacji związanej z pandemią, musieliśmy podjąć taką decyzję. Bardzo ważne było również to, jak ta sytuacja wpływa na ludzi na całym świecie. Przełożyliśmy termin igrzysk, by chronić zdrowie sportowców i wszystkich związanych z tym wydarzeniem oraz by pomóc w ograniczeniu epidemii - powiedział Bach.

Układanka z puzzli

O tym, że igrzyska powinny być przesunięte, mówiło się od kilku tygodni. Jednak aż do wtorku stanowiska japońskiego rządu i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie były ostateczne, a żadna ze stron nie chciała wychodzić przed szereg w kwestii ostatecznej decyzji.

- Wiadomości z ostatnich kilku dni zwiększały nasze zmartwienie. Widzieliśmy początek wybuchu epidemii w Afryce, rosnącą liczbę zakażeń w Ameryce Południowej, to samo działo się na wyspach Oceanii. Później Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że rozwój epidemii jeszcze bardziej przyspieszy. To był moment, kiedy podjęliśmy decyzję, kontaktując się również z premierem Japonii Shinzo Abe, że należy przełożyć igrzyska oraz paraigrzyska olimpijskie w Tokio z 2020 na 2021 rok - wyjaśnił przewodniczący MKOl.



- To dla nas wielkie wyzwanie. To wszystko jest jak ogromna układanka z puzzli. Igrzyska olimpijskie to największa i najbardziej złożona impreza na świecie. Ściągamy na nią 11 tysięcy sportowców z 206 narodowych komitetów olimpijskich. Do tego dochodzi zebranie olimpijskiej reprezentacji uchodźców nie tylko w kwestiach rywalizacji, ale również w sprawie ich wspólnego życia w wiosce olimpijskiej - podkreślił Bach.

Okazja do wspólnego świętowania

Japoński rząd nie naciskał. Zdawano sobie sprawę, że choć u nich w kraju sytuacja nie jest dramatyczna, to gdzie indziej jest zdecydowanie gorzej. Dlatego współpraca z MKOl okazała się kluczowa i nie inaczej będzie przez kolejne miesiące.



- Mamy teraz tysiące pytań, na które musimy znaleźć odpowiedzi. Obecnie musimy być zjednoczeni. Mogę powiedzieć, że w dzisiejszej rozmowie premier Abe zapewnił pełne wsparcie japońskiego rządu w organizacji igrzysk. Jeśli utrzymamy tę współpracę, aktualne wsparcie oraz zrozumienie wszystkich, to jestem pewien, że wszystko ułoży się zgodnie z duchem olimpijskim - tłumaczył Bach.



- Dla sportowców, fanów, widzów i wszystkich, których interesują igrzyska olimpijskie mamy pozytywną wiadomość. Igrzyska olimpijskie w Tokio odbędą się, ale w 2021 roku. Mamy nadzieję, że będą okazją do wspólnego świętowania i uporamy się z tym wielkim wyzwaniem, jakie rzucił nam koronawirus - dodał 66-letni Niemiec.



- Liczymy na to, że na końcu tego ciemnego tunelu, cała ludzkość będzie zjednoczona. Nie wiemy, jak długo będzie to trwało, ale widzimy ogień olimpijski jako światełko na końcu tego tunelu - zakończył przewodniczący MKOl.

Za terminem wiosennym przemawiają korzystniejsze warunki pogodowe, pozwalające uniknąć panujących na przełomie lipca i sierpnia upałów, które wcześniej skłoniły MKOl do przesunięcia maratonu i chodu z Tokio do Sapporo. Ponadto wiosenne igrzyska będą prawdopodobnie tańsze niż rozegrane latem.



Przeciwko wiosennemu terminowi przemawia bardzo napięty kalendarz, m.in. końcówka rozgrywek ligowych, w tym absorbujących uwagę mediów największych lig piłkarskich w Europie. Szukając miejsca w kalendarzu dla igrzysk, trzeba również uniknąć konkurencji z turniejami piłkarskimi - mistrzostwami Europy oraz Copa America. Oba turnieje z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono na ten sam termin w 2021 roku - od 11 czerwca do 11 lipca.



Przełożenie igrzysk to wydarzenie bez precedensu w historii ruchu olimpijskiego. W przeszłości tę imprezę odwołano tylko w latach 1916, 1940 i 1944 z powodu I i II wojny światowej, ale nigdy wcześniej nie zmieniono jej daty.Na całym świecie odnotowano już ponad 425 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 18,9 tys. osób.