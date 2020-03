Polski Komitet Olimpijski apeluje o przełożenie igrzysk. "Nie można dłużej czekać"

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio? Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Z Wrocławia do Tokio. Wojcianiec pojedzie na igrzyska olimpijskie

Od Pekinu do Rio de Janeiro. Wszystkie olimpijskie finały...

Droga Joshuy do złotego medalu igrzysk olimpijskich w Londynie

Tom Daley do Pekinu leciał po naukę

18.03 | Oszczepnik Marcin Krukowski nie przerwał obozu w Turcji i przygotuje się do igrzysk w Tokio.

Oszczepnik Krukowski przygotowuje się do igrzysk

18.03 | Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że sportowcy zdają sobie sprawę, iż do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, a przygotowania będą zgodne z ochroną ich zdrowia przed koronawirusem.

Ogień olimpijski dotarł do Japonii

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

Pierwszy kraj gotowy zbojkotować igrzyska. MKOl pod coraz większą presją Kanada oficjalnie... czytaj dalej » "Polski Komitet Olimpijski apeluje do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zmianę terminu i jak najszybszą decyzję w sprawie igrzysk Tokio 2020. W związku ze zmieniającą się sytuacją, wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID 19, polscy sportowcy mają coraz bardziej ograniczone możliwości treningowe, odwoływane są kwalifikacje olimpijskie i panuje zbyt duża niepewność. To nie służy właściwemu przygotowaniu się do igrzysk olimpijskich, najważniejszej imprezy sportowej na świecie" - napisano w oświadczeniu polskich władz.

Prezes PKOl: nie można dłużej czekać

- Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo zawodników oraz jasne zasady rywalizacji. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Nie można dłużej czekać z podjęciem decyzji czy igrzyska się odbędą w zakładanym, czy innym terminie. Ta niepewność zbyt mocno odbija się na naszych sportowcach, odbiera im spokój i zaburza przygotowania – poinformował Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl.

- Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu zależy przede wszystkim na dobru naszej reprezentacji, jej odpowiednim przygotowaniu i wynikach sportowych. Udział w igrzyskach to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego sportowca, nie może być zatem niczym obciążone. Nasz głos to głos całego środowiska sportowego w Polsce – podkreślił prezes.



@PKOL_pl apeluje do MKOl o zmianę terminu #Tokio2020. W związku ze zmieniającą się sytuacją – wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i rosnącą liczbą zakażeń wirusem #COVID19 – polscy sportowcy mają ograniczone możliwości.

https://t.co/XqE4cj6Fbg#PKOl#TeamPolskapic.twitter.com/D8sOkDhZ4v — PKOl (@PKOL_pl) March 22, 2020





O przedstawienie alternatywnych terminów i szybkie podjęcie decyzji PKOl apeluje już od środy. To wówczas europejskie komitety olimpijskie przedstawiały sytuację w swoich krajach podczas wideokonferencji zorganizowanej przez MKOl.

- Dziś widzimy jak szybko, z dnia na dzień, zmienia się sytuacja w naszym kraju. Śledzimy dane epidemiologiczne, obowiązuje zalecenie pozostania w domach. Wprawdzie MKOl modyfikuje zasady kwalifikacji olimpijskich, ale w tych warunkach nie ma możliwości właściwego przygotowania się do igrzysk i równych szans dla wszystkich – argumentuje sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński.

Trzy terminy brane pod uwagę

W środę MKOl nie widział jeszcze konieczności analizowania alternatywnego scenariusza. Jego szef Thomas Bach w kolejnych wypowiedziach twierdził, że pierwotny termin imprezy w Tokio nie jest zagrożony i apelował do sportowców o kontynuowanie przygotowań.

Stanowisko międzynarodowych władz zmieniło się dopiero w niedzielę. Coraz realniejsza staje się zmiana daty igrzysk. Jakie terminy wchodzą w grę - na razie nie ujawniono, ale hiszpańskie radio Cadena Ser podało, że brane są pod uwagę: listopad 2020, lato 2021 lub lato 2022.

Ostateczna decyzja ma zapaść w ciągu czterech tygodni.