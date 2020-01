Turniej kwalifikacyjny do igrzysk przeniesiony w obawie przed koronawirusem

Z prośbą o przeniesienie turnieju zwrócił się Chiński Związek Piłki Nożnej. Mecze odbędą się w planowanym terminie od 3 do 9 lutego, ale ponad 500 kilometrów na wschód od Wuhanu. Zagrają drużyny Australii, Chin, Tajwanu i Tajlandii.

W ostatnim czasie Tajwan, w którym wykryto jeden przypadek koronawirusa, wezwał swoich obywateli, by nie podróżowali do Chin, jeśli nie jest to konieczne. Australijski rząd prosił o "zachowanie szczególnej ostrożności".

Grozili bojkotem

W środę tajwański związek ujawnił, że obawiając się o zdrowie swoich zawodniczek, już w grudniu zaapelował do AFC o zmianę lokalizacji turnieju. Wówczas ostrzegł również, że jeśli prośba nie zostanie spełniona, reprezentacja tego kraju nie weźmie udziału w imprezie.

Australijczycy natomiast mimo obaw i tak zamierzali wziąć udział w imprezie, nawet jeśli miałaby się ona odbyć, tak jak pierwotnie planowano, w Wuhanie. - Jako trener zawsze stawiam na pierwszym miejscu dobro naszych zawodników i sztabu - mówił jeszcze we wtorek trener kadry Ante Milicic, zapewniając, że sytuacja jest pod kontrolą. - Wiem, że zaangażowaliśmy ekspertów, którzy monitorują sytuację i są w kontakcie z przedstawicielami AFC i FIFA - tłumaczył.

Nietypowy wirus

Epidemia wybuchła tuż przed końcem roku w 11-milionowym Wuhanie. Krajowa komisja zdrowia w Pekinie potwierdziła, że nowy groźny koronawirus przenosi się z człowieka na człowieka.

Tajemniczy wirus powoduje zapalenie płuc, które porównywane jest do zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej SARS, czyli nietypowego zapalenia płuc, które po raz pierwszy pojawiło się w końcu 2002 roku w chińskiej prowincji Guangdong.

Z najnowszych informacji wynika, że koronawirus z Chin przyczynił się do śmierci 17 osób. Do 473 wzrosła też w Chinach liczba osób, które się nim zakaziły.

