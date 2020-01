Pierwsza irańska medalistka olimpijska opuściła kraj. "Szok"

10.01.2020 l Kimia Alizadeh Zenoorin, pierwsza irańska medalistka olimpijska, która w Rio de Janeiro wywalczyła brąz w taekwondo, potajemnie opuściła ojczyznę. Wywołało to poruszenie w opinii publicznej. "Szok dla irańskiego taekwondo. Kimia Alizadeh wyemigrowała do Holandii" - napisała agencja ISNA.

Według słów trenera 21-letnia zawodniczka ma kontuzję i dlatego nie pokazuje się publicznie, ale media nie wierzą szkoleniowcowi. ISNA informuje, że zawodniczka jest już od kilku dni w Holandii i kontynuuje treningi.



Inna znacząca agencja w Iranie, Tasnim, ze zdziwieniem odnotowała fakt, że "federacja i rodzina zawodniczki jeszcze nie zareagowała na informacje i nie dementuje, ani nie potwierdza niczego".

Gratulacje od prezydenta