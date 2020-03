Pierwszy kraj gotowy zbojkotować igrzyska. MKOl pod coraz większą presją

W 2012 roku Mohamed Salah wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Napastnik strzelił na tym turnieju trzy gole, a Egipt dotarł do ćwierćfinału. Tam jednak lepsza okazała się Japonia. Czy Salah pojedzie do Tokio? Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Były sprinter z Jamajki to jedyny zawodnik, który zdobył złote medale w biegach na 100 i 200 metrów na trzech kolejnych igrzyskach olimpijskich (2008, 2012 i 2016 rok). Usain Bolt dołożył do tego również triumfy w sztafetach, łącznie zdobywając osiem krążków z najcenniejszego kruszcu.

Tom Daley na igrzyska olimpijskie w Pekinie jechał mając zaledwie 14 lat. W Londynie w 2012 roku wywalczył brązowy medal w skokach do wody z 10-metrowej wieży.

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

Wirusolodzy nie mają złudzeń. "Kibice na trybunach najwcześniej w przyszłym roku" Zdaniem... czytaj dalej » "Chociaż zdajemy sobie sprawę z problemów towarzyszących przełożeniu igrzysk, uważamy, że nic nie jest ważniejsze niż zdrowie i bezpieczeństwo naszych sportowców i społeczności światowej" – napisano w oświadczeniu Kanadyjskiego Komitetu Olimpijskiego. "Nie chodzi tylko o zdrowie sportowców, chodzi o zdrowie publiczne. Koronawirus i związane z nim ryzyko sprawia, że przygotowania do igrzysk nie byłyby bezpieczne dla naszych sportowców, ich rodzin i całej naszej społeczności" – dodano.

Wsparcie kanadyjskich sportowców

Do dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął decyzji o przełożeniu zaplanowanych na 24 lipca igrzysk. Z kolei wciąż obowiązującą datą rozpoczęcia paraolimpiady jest 25 sierpnia.

- Mam nadzieję, że MKOl zdecyduje się przełożyć igrzyska na 2021 rok – powiedziała mistrzyni olimpijska w zapasach Erica Wiebe. – Dla mnie ostatnie dni były prawdziwą karuzelą. W sobotę zakwalifikowałam się na igrzyska, a teraz dowiedziałam się, że nie pojedziemy tam bez względu na wszystko – przyznała.

- To odpowiedzialna decyzja. Choć dla wielu z nas może oznaczać straconą szansę, jestem w stu procentach przekonana co do jej słuszności – podkreśliła Rosie MacLennan, dwukrotna mistrzyni olimpijska w gimnastyce.



More than a performance, a record, or a medal.



It’s about being part of something bigger. #TeamCanadapic.twitter.com/93vvTRzDfE — Team Canada (@TeamCanada) March 23, 2020





Australia nastawia się na 2021 rok

Już wcześniej Australijski Komitet Olimpijski w specjalnym oświadczeniu poinformował swoich sportowców, by szykowali się do igrzysk w 2021 roku.

Zdecydowane stanowisko wpływowych federacji sprawia, że MKOl znajduje się pod coraz większą presją. W niedzielę jego przewodniczący Thomas Bach po raz pierwszy stwierdził, że rozpatrywane są również scenariusze rozegrania imprezy w innym terminie.

"Aby chronić zdrowie wszystkich zaangażowanych i przyczynić się do zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19, Komitet Wykonawczy MKOl ogłasza, że organizacja zwiększy liczbę planowanych scenariuszy igrzysk olimpijskich w Tokio. Te scenariusze dotyczą modyfikacji istniejących planów" - napisał w oświadczeniu Bach.

