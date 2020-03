MKOl odpiera ataki sportowców. "Nie ma idealnego rozwiązania"

We wtorek po telekonferencji z przedstawicielami międzynarodowych federacji poszczególnych dyscyplin wydano oświadczenie, w którym stwierdzono, iż "na tym etapie nie są potrzebne żadne drastyczne decyzje". Zaapelowano także do sportowców, aby kontynuowali przygotowania do igrzysk olimpijskich w Japonii najlepiej jak potrafią. Włodarczyk: siedzimy na bombie, która nie wiadomo, kiedy wybuchnie Chociaż... czytaj dalej »

Sportowcy grzmią

Spotkało się to z nieprzychylną reakcją niektórych z nich. Anita Włodarczyk powiedziała w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24, że "nie rozumie tego komunikatu". - Siedzimy na takiej bombie, która nie wiadomo, kiedy wybuchnie - stwierdziła dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem.

Wtórowała jej mistrzyni świata w siedmioboju Brytyjka Katarina Johnson-Thompson. - Z jednej strony na cztery miesiące przed rozpoczęciem igrzysk jesteśmy zachęcani do kontynuowania przygotowań przez MKOl, z drugiej rząd nakazuje izolację w domach, a bieżnie, siłownie i inne obiekty publiczne są zamknięte. Czuję, że nakłada się na mnie presję, abym zachowała reżim treningowy, a jest to niemożliwe - powiedziała dosadnie.

Złota medalistka z Rio w skoku o tyczce Ekaterini Stefanidi stwierdziła z kolei wprost, że codzienne treningi są ryzykiem dla zdrowia sportowców, ich rodzin i publicznego. - To nie chodzi o to, jaka będzie sytuacja za cztery miesiące, tylko jaka jest teraz. Stawiacie nas w niebezpieczeństwie dzisiaj, nie za cztery miesiące - denerwowała się Greczynka.

"Trzymanie się tej ścieżki z taką determinacją jest nieczułe i nieodpowiedzialne, biorąc pod uwagę sytuację ludzkości" - napisała z kolei była kanadyjska hokeistka, czterokrotna triumfatorka turniejów olimpijskich, obecnie członkini MKOl Hayley Wickenheiser.



Should the @olympics be canceled? No one knows at this point and that IS my point. To say for certain they will go ahead is an injustice to the athletes training and global population at large. We need to acknowledge the unknown. #COVID19https://t.co/CssKuMaMhj — Hayley Wickenheiser (@wick_22) March 17, 2020





MKOl: liczymy na odpowiedzialność i solidarność

W odpowiedzi w środę MKOl wydał oświadczenie, które rozesłał do niektórych mediów, m.in. francuskiej agencji AFP. "Nie ma idealnego rozwiązania tej sytuacji, dlatego liczymy na odpowiedzialność i solidarność sportowców" - podkreślono.



"To wyjątkowa sytuacja, która wymaga wyjątkowych rozwiązań. MKOl z determinacją poszukuje takiego, które w jak najmniejszym stopniu wpłynie na sportowców, a jednocześnie ochroni ich zdrowie oraz dobro igrzysk" - dodano.



Quotes from the IOC’s stakeholder consultations regarding the Olympic Games Tokyo 2020 https://t.co/KSP5hxWff0 — IOC MEDIA (@iocmedia) March 18, 2020



We wtorek poinformowano, że jeśli nie uda się przeprowadzić zaplanowanych imprez kwalifikacyjnych, o przyznaniu miejsc na igrzyska w Japonii mogą decydować np. rankingi międzynarodowych federacji lub wyniki wcześniejszych zawodów. Niewykluczone jest też zwiększenie liczby uczestników igrzysk.

Pandemia koronawirusa, wykrytego po raz pierwszy w grudniu w chińskim Wuhan, torpeduje zdecydowaną większość imprez sportowych, w tym zawody kwalifikacyjne do igrzysk. Dotychczas potwierdzono ok. 200 tysięcy przypadków zakażenia na całym świecie, zmarło ok. ośmiu tysięcy osób.

