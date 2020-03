Polski medalista olimpijski trenuje na parkingach i w ogrodzie. Apeluje o przełożenie igrzysk

Sprawdź najlepsze buzzer beatery na igrzyskach olimpijskich. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

Chociaż Międzynarodowy Komitet Olimpijski stoi na stanowisku, że igrzyska w Tokio odbędą się zgodnie z planem, wielu zawodników ma odmienne zdanie. Należy do nich i Małachowski. MKOl zalecił normalne przygotowania do imprezy w Japonii, jednak problemem są zamknięte obiekty sportowe w całej Europie. W takiej sytuacji UEFA podjęła decyzję o przełożeniu Euro 2020.

- Oficjele powinni rozważyć przełożenie tegorocznych igrzysk w Tokio z powodu epidemii koronawirusa - przyznał Małachowski w rozmowie z Agencją Reutera. Już wcześniej o przełożenie imprezy zaapelowały reprezentacje Kolumbii i Słowenii. Za przeprowadzeniem IO są ministrowie spraw zagranicznych Korei Południowej, Chin i Japonii.

36-letni lekkoatleta dostosował przygotowania do występu w Japonii, mającego zakończyć jego karierę. Teraz radzi, co można zrobić w zaistniałej sytuacji. - Jeśli impreza zostanie przełożona i odbędzie się w tym roku w listopadzie lub grudniu, będzie to zdecydowanie lepsze dla sportowców, którzy będą mieli odpowiedni czas na przygotowania - stwierdził dyskobol.

Wrócił z Portugalii

Małachowski dostosował się do restrykcyjnych zaleceń w związku z koronawirusem. Wspólnie z innymi Biało-Czerwonymi wrócił z portugalskiego Monte Gordo, gdzie przygotowywali się do najważniejszej imprezy czterolecia.

Dyskobol nie może ćwiczyć na stadionie lekkoatletycznym. Dwukrotny srebrny medalista olimpijski przyznał, że trenuje na parkingach i w ogrodzie, a takie warunki uniemożliwiają właściwe przygotowanie formy.

Igrzyska w Tokio mają rozpocząć się 24 lipca i potrwać do 9 sierpnia.