Igrzyska przełożone na jesień? Sebastian Coe: teraz wszystko jest możliwe

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Samolot, który ma przewieźć ogień olimpijski wyleciał do Aten z lotniska Haneda International w Tokio. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

Szef MKOl zapewnia: będziemy działać w interesie sportowców Przewodniczący... czytaj dalej » - Na decyzję o odwołaniu igrzysk olimpijskich w Tokio jest za wcześnie, ale nikt też nie powiedział, że igrzyska mają się odbyć niezależnie od tego, co się wydarzy na świecie – powiedział w rozmowie ze stacją BBC Radio 4 szef World Athletics, Sebastian Coe. - Próbujemy radzić sobie z sytuacją dzięki posiadanym przez nas informacjom, a tych wciąż nie mamy zbyt wiele - dodał.

- Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, a do igrzysk pozostały jeszcze cztery miesiące. Nie musimy podejmować jeszcze tych decyzji – uspokaja były szef komitetu organizacyjnego igrzysk w Londynie w 2012 roku

Problematyczne rozwiązanie

Zdaniem Coe przełożenie igrzysk w Tokio na przyszły rok, podobnie jak w przypadku piłkarskich mistrzostw Europy, może być problematyczne.

- To się może na pierwszy rzut oka wydawać rozsądną propozycją, ale międzynarodowe federacje często na lata nieolimpijskie planują organizację mistrzostw świata - przypomniał, podając jako przykład m.in. lekkoatletykę. - Kalendarz wydarzeń sportowych to skomplikowana rzecz i przenoszenie imprez z roku na rok nie jest łatwe. Tak jak cały świat chcielibyśmy jasności, ale na ten moment nie możemy powiedzieć, że wiemy wszystko - przyznał.

Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem od przenoszenia igrzysk na 2021 r. byłoby ich przesunięcie na wrzesień lub październik tego roku. Na razie są one planowane między 24 lipca a 9 sierpnia 2020.

Decyzja, która wywołała falę krytyki

Pandemia koronawirusa w poważny sposób zburzyła kalendarz sportowy i doprowadziła do odwołania bądź przełożenia na później wielu ważnych imprez. Mimo to władze MKOl, z przewodniczącym Thomasem Bachem na czele, utrzymują, że celem jest przeprowadzenie igrzysk w zakładanym terminie.

Takie stanowisko spotyka się z krytyką sportowców, którzy wskazują m.in. na wstrzymanie kwalifikacji olimpijskich w wielu dyscyplinach. Po wideokonferencji z narodowymi komitetami MKOl podtrzymał plan rozegrania imprezy w ustalonym terminie, jednak przyznał, że w obecnej sytuacji "nie ma idealnego rozwiązania".

Oglądaj Wideo: tvn24 MKOl otrzymał wsparcie komitetów olimpijskich

Stanowisko Coe jest odczytywane jako próba uspokojenia krytyki, jaka spadła na MKOl po ogłoszeniu, że przygotowania do igrzysk będą kontynuowane w dotychczasowym trybie.

MKOl idzie w przeciwnym kierunku

Sceptyczny wobec tej decyzji jest m.in. czterokrotny brytyjski złoty medalista olimpijski w wioślarstwie Matthew Pinsent.

- W życiu sportowca są dwie wielkie siły, które go napędzają: igrzyska olimpijskie oraz wszystko inne. W tym momencie te dwie siły zmierzają w różnych kierunkach - powiedział Pinsent, zapytany przez BBC o komentarz do stanowiska Coe. – Cały zorganizowany sport w tej chwili właściwie przestał istnieć, dostosowując się do zaleceń poszczególnych rządów. Nie widzę nawet możliwości, by olimpijczycy mogli teraz skutecznie trenować - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Włodarczyk: przesunęłabym igrzyska na przyszły rok

Pandemia choroby COVID-19 wywoływanej przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w mieście Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się na cały świat. Globalnie odnotowano już ok. 220 tys. przypadków i ponad 9 tys. zgonów zarażonych wirusem. W Japonii zdiagnozowano dotychczas ponad 1600 chorych.