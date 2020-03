Ceremonia odpalenia ognia olimpijskiego bez widzów. Pierwszy raz od 35 lat

"Uroczystość odbędzie się w obecności tylko stu zaproszonych i akredytowanych gości. Próba generalna 11 marca będzie zamknięta dla widzów i mediów" - poinformował w poniedziałek Grecki Komitet Olimpijski.

Widzów zabraknie na tradycyjnej ceremonii na starożytnym stadionie w Olimpii po raz pierwszy od 1984 roku. Poprzednio zamknięty charakter miała uroczystość zapalenia ognia przed igrzyskami w Los Angeles.

Do Grecji poleciała grupa ok. 150 przedstawicieli Tokio, z których tylko kilkudziesięciu weźmie udział w uroczystości. Wcześniej Japończycy zrezygnowali z przysłania do Olimpii grupy 340 dzieci.

Epicentrum koronawirusa

Wszystko wskazuje na to, że ceremonia dojdzie do skutku, mimo że burmistrz Olimpii Giorgos Georgiopoulos poprosił w liście do przewodniczącego MKOl Thomasa Bachowi o jej przesunięcie na maj. Prefektura Elida, na której terenie znajduje się Olimpia, należy do najciężej dotkniętych przez koronawirusa w Grecji.

W niedzielę Grecja ogłosiła dwutygodniowy zakaz organizowania imprez sportowych z udziałem widzów. Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła tego dnia do 73.

Po trwającej siedem dni sztafecie ogień ma być przekazany 19 marca w Atenach organizatorom igrzysk olimpijskich w Tokio.

Igrzyska w stolicy Japonii mają trwać od 24 lipca do 9 sierpnia, a zmagania paraolimpijczyków - od 25 sierpnia do 6 września.