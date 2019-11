Obawa przed upałami zdecydowała. Olimpijski maraton oficjalnie przeniesiony do Sapporo

6.10 | Emocje do samego końca podczas maratonu lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Callum Hawkins jeszcze dwa kilometry przed metą prowadził, wydawało się, że biegnie po złoto. Tymczasem opadł z sił, nie wytrzymał tempa narzuconego przez mijających go na finiszu Afrykańczyków.

Koike na wcześniejsze sugestie dotyczące przenosin maratonu i chodu sportowego do Sapporo, gdzie temperatura latem w ciągu dnia powinna być niższa niż w Tokio o ok. pięć stopni Celsjusza, zareagowała złością. Zaznaczyła wtedy, że miasto poczyniło duże inwestycje minimalizujące niedogodności związane z upałem. Podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami podkreśliła, że zdania nie zmieniła. Zastrzegła, że argumentację MKOl uważa wciąż za niewystarczającą.



- Nie popieram tego, ale tej decyzji nie dało się uniknąć. By jednak igrzyska okazały się sukcesem, musimy stworzyć pozytywne ramy współpracy - zaznaczyła.

14 medali Polaków, dominacja USA. Prognoza medalowa na igrzyska w Tokio Równo rok przed... czytaj dalej » Jak dodała, według ustaleń Tokio ma nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z przenosinami lokalizacji maratonu, ale pozostają do wyjaśnienia jeszcze inne kwestie. Jedną z nich jest to, ile pieniędzy wydanych dotychczas przez stolicę kraju na przygotowania do przeprowadzenia zmagań w tej konkurencji mogłoby zostać zwróconych.

Szczególne miejsce w sercach mieszkańców Tokio

Szef delegacji MKOl John Coates poinformował, że podczas wcześniejszego, czwartkowego spotkania z komitetem organizacyjnym igrzysk oraz władzami Tokio ustalono, że to MKOl podejmie decyzje w sprawie lokalizacji maratonu i chodu sportowego. Zapewnił też, że w przyszłości nie będzie już więcej przenosin w związku z tą imprezą. Już wcześniej wiadomo było, że w Sapporo rozgrywane będą też mecze piłki nożnej w przyszłorocznym turnieju olimpijskim.



Coates zaznaczył, że ma świadomość, iż maraton zajmuje w sercach mieszkańców Tokio i Japończyków szczególne miejsce.



- Nie chcieliśmy jednak mieć potem złych wspomnień z tej rywalizacji i aby ludziom Tokio źle się kojarzyło. Nie chcieliśmy, by w pamięci zostały sceny podobne do tych z Dauhy - argumentował, odnosząc się do bardzo trudnych warunków podczas niedawnych lekkoatletycznych mistrzostw świata.



Wcześniej organizatorzy igrzysk 2020 przenieśli porę rozpoczęcia maratonu na godz. 6 rano, a chodu sportowego na 5.30, by uniknąć upału panującego w środku dnia. Coates w piątek przyznał, że rozważane wciąż jest przesunięcie pory rozpoczęcia rywalizacji w kilku innych sportach.