"Mamy do wygrania ważniejszą walkę". Sportowcy o przełożeniu igrzysk

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Maja Włoszczowska spokojna. "Chcemy znać dokładny termin igrzysk" - Igrzyska... czytaj dalej » Dokładnej daty nie podano, wiadomo tyle, że olimpijska rywalizacja planowana jest na wiosnę lub lato.

- Znalezienie dla nich miejsca w kalendarzu oznacza tytaniczną pracę – oświadczył dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Christophe Dubi.



Komentarze po wtorkowych ustaleniach płyną z każdego zakątka świata, od obecnych i byłych sportowców.



Teddy Riner, francuski judoka: - Tokio, widzimy się w 2021 roku. Najpierw mamy do wygrania ważniejszą walkę.



Katarina Johnson-Thompson, brytyjska siedmioboistka: - To wiadomość łamiąca serce, ale stało się to z właściwych powodów i dla bezpieczeństwa wszystkich. Zostańcie w domach!



Vincenzo Nibali, włoski kolarz: - Świat musi zwalczyć to zagrożenie, sport może poczekać.

"Nie narzekajmy na stracony czas"

Mocne słowa wypowiedział były już dyskobol Robert Harting. - Jakiekolwiek inne działanie niż kierowanie się zdrowiem całego świata czyniłoby z MKOl kryminalistę - wyznał Niemiec.