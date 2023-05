Madrycki sen Chińczyka trwa. Przekroczył kolejną barierę

Potknięcie rewelacyjnego Duńczyka. Ponad trzygodzinny thriller w Madrycie Rozstawiony z... czytaj dalej » Urodzony w Szanghaju 26-letni tenisista, klasyfikowany obecnie na 99. miejscu w rankingu ATP, w październiku został pierwszym reprezentantem tego kraju w setce światowej klasyfikacji. Po świetnym występie w stolicy Hiszpanii może być pewny awansu do czołowej "90".



W poniedziałek odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo nad graczem z Top 20. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Taylorem Fritzem (10. ATP), który pokonał Chilijczyka Christiana Garina 6:1, 7:6 (4).

Tiafoe i De Minaur odpadli

Tego dnia w trzeciej rundzie odpadli także między innymi Amerykanin Frances Tiafoe (nr 9) po porażce z Argentyńczykiem Pedro Cachinem 1:6, 6:7 (2) oraz Australijczyk Alex De Minaur (16), który uległ Rosjaninowi Asłanowi Karacewowi 3:6, 6:4, 4:6.



W niedzielę odpadł z turnieju Hubert Hurkacz, rozstawiony z numerem 12. Polak przegrał z Chorwatem Borną Coricem (17) 6:7 (3), 3:6.