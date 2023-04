Zgrzyt po meczu Ukrainki z Rosjanką

Kalinina i Kalinska spotkały się w Charleston. Wygrała w dwóch setach Rosjanka 7:6(6), 6:4, chociaż Kalinska w pierwszej partii popadła w niemałe tarapaty.

Przegrywała już 0:3, a i tak odrobiła straty, a w tie-breaku przechyliła szalę na swoja korzyść.

Na koniec tradycyjnych uprzejmości znanych z kortów nie było. Panie nie spotkały się przy siatce i nie podały sobie ręki. Więcej, nawet na siebie nie spojrzały. Pierwsza na środek podeszła Ukrainka, która od razu skierowała się do stanowiska sędziego, odwróciła głowę od swojej rywali i udała się następnie do szatni.

Kolejny taki przypadek

Ukraińska tenisistka: boimy się, nie otrzymujemy wsparcia Elina Switolina... czytaj dalej » To kolejny raz, kiedy ukraińska tenisistka w taki sposób manifestuje po meczu z Rosjanką. Wcześniej podobnie zachowała się Marta Kostiuk, gdy grała z rosyjskimi rywalkami Warwarą Graczewą i Anastasią Potapową. Kostiuk nie podała ręki również Białorusince Wiktorii Azarence.

Ukrainki sprzeciwiają się dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich tenisistek do zawodów po inwazji Rosji, przy wsparciu Białorusi, na Ukrainę.

W marcu z turnieju w Indian Wells wycofała się Łesia Curenko, która doznała ataku paniki na korcie przed meczem z Białorusinką Aryną Sabalenką. Ukrainka przyznała później, że jej reakcja to efekt rozmowy z jednym z oficjeli, który bagatelizował wpływ wojny na kondycję psychiczną ukraińskich sportowców.

- Ukraińskie tenisistki nie otrzymują od WTA wystarczającego wsparcia w obliczu inwazji Rosji na ich kraj. WTA powinno zrobić więcej, znacznie więcej, w wielu kwestiach – tak skomentowała działania tenisowej organizacji inna ukraińska tenisistka Elina Switolina, która dopiero co wróciła na kort po urlopie macierzyńskim.

Ukraińscy sportowcy zdziwieni decyzją MKOl: my z nimi gramy cały czas Ukraińscy... czytaj dalej » - To, co przydarzyło się Łesii, jest bardzo smutne. Ludzie, którzy tego nie doświadczyli, nie zrozumieją jak to jest nie mieć domu, nigdzie nie czuć się bezpiecznie, mieć rodzinę w Ukrainie, która jest ostrzeliwana bombami, wiedzieć, że tamtejsze miasta są niszczone. To zarówno strach, jak i wielka pustka – dodała Switolina.

Tenisowe władze od początku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę dopuszczały Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w turniejach, jednak pod neutralną flagą. Jedynie organizatorzy Wimbledonu rok temu zdecydowali się na wykluczenie reprezentantów tych krajów z imprezy, jednak w tym roku pod naciskiem żeńskiej i męskiej organizacji tenisowej zmienili decyzję.



Wcześniej Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o ponownym dopuszczeniu niektórych rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji międzynarodowej po rocznej przerwie.