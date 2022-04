Świątek bije na głowę także tenisistów. "Kolejny odlotowy rekord Igi"

Roland Garros 2022 z udziałem Igi Świątek w Eurosporcie Extra w Playerze

Świątek od tygodni nie schodzi z czołówek tenisowych mediów. Nic dziwnego - wygrywa turniej za turniejem, a do tego coraz dzielniej poczyna sobie w roli numeru 1 na świecie.

Świątek może być spokojna. Nic i nikt jej nie zabierze prowadzenia Iga Świątek... czytaj dalej » W tym tygodniu Polka ostatecznie zrobiła sobie wolne - rezygnując w ostatniej chwili z występu w Madrycie - ale to nie znaczy, że się o niej nie pisze. Przeciwnie. Dziennikarze muszą się jednak mocno nagimnastykować, by pokazać sukces Świątek od jeszcze innej strony.

Udało się to Rothenbergowi, do niedawna dziennikarzowi "The New York Times", który dziś realizuje własne projekty tenisowe.

W wąskim gronie milionerek

Amerykanin przypomniał, że Świątek podniosła w tym roku z kortu najwięcej spośród tenisistek, ale dodatkowo zestawił jej zarobki z tenisistami. Okazuje się, że i tu nie ma sobie równych!

"Kolejny odlotowy rekord we wspaniałym sezonie Igi Świątek" - napisał Rothenberg, wstawiając listę płac WTA i ATP w sezonie 2022. I rzeczywiście - do kwietnia Świątek zarobiła w turniejach 3 658 233 dol., o blisko półtora miliona więcej od drugiej w tym zestawieniu Ashleigh Barty, która zakończyła już karierę. Z aktywnych zawodniczek za plecami Polki jest finalistka Australian Open 2022 Danielle Collins - 1 395 756 dol.



Another cool stat in Iga Swiatek's great 2022:



She's currently highest prize money earner YTD in either ATP or WTA Tour.



Context for how remarkable this is: With the pay gap across the year still significant, #20 on the men's list has out-earned #10 on the women's list so far. pic.twitter.com/vrNdwnt2Pb — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) April 28, 2022





Wśród pań tylko czterem zawodniczkom udało się przekroczyć magiczną granicę miliona dolarów - Świątek, Barty, Collins i Maria Sakkari.

U panów milionerów w tym roku jest dużo więcej, bo aż 15. Zarobki na poziomie Świątek w tym sezonie ma jedynie Rafael Nadal, ale i on musi uznać wyższość Polki. Hiszpański tenisista zarobił do 25 kwietnia 3 120 355 dol., czyli dokładnie o 537 878 mniej od liderki kobiecego rankingu.

Wypłaty Igi Świątek w sezonie 2022 (w dolarach amerykańskich, stan na 25 kwietnia):

Stuttgart - 93 823

Miami - 1 231 245

Indian Wells - 1 231 245

Doha - 380 000

Dubaj - 9500

Australian Open - 673 420

Adelajda - 39 000

W sumie w sezonie 2022: 3 658 233

W sumie w karierze: 8 517 786