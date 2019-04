Zagranie turnieju przy piłce meczowej? Nadal pokazał, że można

Przy ostatniej wymianie Nadal został zepchnięty do defensywy, ale jakimś cudem się wybronił i kapitalnym minięciem zdobył ostatni punkt. Niemiec mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem, a kibice zachwycali się bajecznym zakończeniem.

W swojej bogatej karierze Hiszpan wygrał już wiele takich wymian, można powiedzieć, że są jego specjalnością. Niewiele jednak miało z nich miejsce przy meczbolach. Po raz kolejny Rafa pokazał wielkość w najważniejszych momentach. Nie prezentował się najlepiej, ale w kluczowych piłkach był bezbłędny. Dziennikarze gazety AS w internetowym wydaniu już określili meczbola "zagraniem turnieju".

What a way to finish! @RafaelNadal is one step closer to no. 12 in Barcelona



: @TennisTV@bcnopenbspic.twitter.com/fzi5HEmdGl — ATP Tour (@ATP_Tour) 26 kwietnia 2019

Teraz Thiem

Nadal zmierza w Barcelonie już po dwunasty tytuł. W sobotę o finał zagra z Dominikiem Thiemem.

Faworyt publiczności nie zaczął sezonu na ulubionych kortach ziemnych, tak jak sobie wymarzył. Tydzień temu w Monte Carlo niespodziewanie odpadł w półfinale z szalonym Włochem Fabio Fogninim. U siebie w Hiszpanii też jest faworytem, ale do życiowej formy mu daleko.

W drugim półfinale Daniił Miedwiediew zmierzy się z Keiem Nishikorim.