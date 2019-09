Znakomite emocje w Pucharze Lavera. Europa pewnie prowadzi

Federer pod wrażeniem Nadala przed startem Pucharu Lavera Radość i... czytaj dalej » Na dobrym poziomie stał trzeci mecz piątku. Stefanos Tsitsipas walczył z Taylorem Fritzem. Ten pierwszy wygrał 6:2, 1:6, 10:7) i dzięki temu Europa objęła prowadzenie 2:1.

Dla oby młodych tenisistów był to debiut w turnieju o Puchar Lavera. Mecz dużo lepiej rozpoczął Grek, przełamując serwis Amerykanina i wygrywając pierwszego seta w 25 minut. W drugiej odsłonie kibice w Genewie oglądali już zupełnie inny mecz. Fritz potrafił się otrząsnąć, pokazując, że pierwszą partię wymazał już z pamięci. Wynik 6:1 mówi sam za siebie.

Mecz debiutantów

Zwycięzcę w pojedynku debiutantów wyłonił zatem tie-break. W nim górą był Grek, który znów zaczął grać jak natchniony. Szybko objął prowadzenie 5:2 i wyglądało na to, że jest już po meczu. Wtedy Fritz znów się poderwał. Najpierw doprowadził do remisu, a później wyszedł nawet na prowadzenie, a mimo to przegrał.

- Gdybyście powiedzieli mi dziesięć lat temu wszystko, co się tu dzieje, nie uwierzyłbym - powiedział po meczu szczęśliwy Tsitsipas.

Zaskakujący powrót

We wcześniejszych meczach Jack Sock (Stany Zjednoczone) pokonał Fabio Fogniniego (Włochy) (6:1, 7:6), zdobywając pierwszy punkt dla Reszty Świata podczas tegorocznego turnieju.

Wygrana z Fogninim miała dla 26-latka szczególny smak, gdyż był to jego pierwszy triumf w tym sezonie. Amerykanin długo wracał do zdrowia po urazie. Teraz Sock, który niespełna dwa lata temu plasował się w pierwszej dziesiątce rankingu ATP, pokazał dobry tenis.

- Jestem pewien, że wszyscy tutaj są zaskoczeni, że wygrałem. Minęło trochę czasu. W lutym przeszedłem operację kciuka przez która pauzowałem sześć miesięcy – powiedział po meczu Amerykanin.

Radość Thiema i latająca rakieta

Wcześniej na prowadzenie wyszła drużyna Europy. Po niezwykle emocjonującym i pełnym zwrotów akcji Dominic Thiem (Austria) pokonał Denis Shapovalova (Kanada) (4:6, 7:5, 11:13). 26-latek uratował aż trzy piłki meczowe. - Zawsze jestem o wiele mniej napięty, gdy mam do czynienia z punktem meczowym, niż kiedy go mam - powiedział po meczu Thiem.

W zupełnie innym nastroju był Shapovalov. Po zakończonym meczu rozwścieczony Kanadyjczyk rzucił rakietą w kort. Widać było, jak wielkie znaczenia ma dla niego rywalizacja zespołowa.

Ostatnim spotkaniem dnia był debel. Roger Federer i Zverev zmierzyli się z Shapovalovem oraz Sockiem. W pierwszej odsłonie reprezentanci Europy pewnie wygrali 6:3. W drugiej prowadzili już 4:2, ale za chwilę przegrywali 4:5, a potem obronili aż sześć piłek setowych. W końcówce kapitalnie zaprezentował się Federer. Szwajcar świetnie serwował i zapewnił zwycięstwo 7:5.

Oglądaj Wideo: Eurosport Federer i Zverev pokonali parę Sock/Shapovalov w Pucharze Lavera

Turniej gwiazd

Laver Cup to drużynowy turniej z udziałem największych gwiazd tenisa, który w tym roku rozgrywany jest po raz trzeci. Organizowany jest na cześć legendarnego Australijczyka Roda Lavera, a w tym roku gospodarzem imprezy jest Genewa.

W bierze udział 12 zawodników, podzielonych na drużyny Europy i Reszty Świata, których kapitanami są prawdziwe ikony tenisa - Bjoern Borg i John McEnroe.

Plan transmisji Laver Cup w Eurosporcie 1:

Sobota 21 września – 12:55 i 17:30

Niedziela 22 września - 11:55