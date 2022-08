"Straciliśmy wielką szansę na to, by pokazać, jak sport potrafi jednoczyć"

Decyzją Wimbledonu, który, co trzeba podkreślić, wypełniał tu wytyczne brytyjskiego rządu, zawodnicy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z rywalizacji w tegorocznej edycji prestiżowego turnieju na kortach All England Clubu.

To pokłosie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, w którą zamieszana jest również Białoruś.

Po wybuchu wojny tenisowe władze postanowiły, że rosyjscy i białoruscy tenisiści będą mogli rywalizować w zawodowym cyklu, ale pod neutralną flagą. Władze Wimbledonu poszły jednak o krok dalej, z czym nie wszyscy chcieli się pogodzić. Niejako w odwecie za ten krok reprezentujące odpowiednio mężczyzn i kobiety ATP i WTA zdecydowały, że za Wimbledon nie przyznają punktów rankingowych.

Azarenka wróciła do rywalizacji

Ta sytuacja pokazała duży rozłam w środowisku i na to zdaje się zwracać uwagę Azarenka, która sama padła ofiarą polityki Wimbledonu. Była liderka kobiecego rankingu na kortach All England Clubu dwukrotnie doszła do półfinału. Szansy na poprawę tego osiągnięcia w tym roku została pozbawiona. Choć kilka tygodni wcześniej miała okazję występować w innym wielkim szlemie, w Paryżu, do Londynu nie pojechała.

W tym tygodniu w Waszyngtonie rozegrała pierwszy mecz od końca maja, gdy odpadła w 3. rundzie French Open. Ale to nie tak, że choć nie można było zobaczyć jej na kortach, zniknęła z touru całkowicie.

- Jestem członkiem rady zawodniczej, dlatego nie mogłam się kompletnie odciąć - przypomniała Azarenka w rozmowie z tennis.com po zwycięstwie, o ironio, z Ukrainką Dajaną Jastremską 6:4, 6:0 w 1. rundzie Citi Open.

Jastremska osobiście była dotknięta rosyjską agresją. Przez kilka dni chowała się przed rosyjskimi bombami w garażu podziemnym, aż w końcu za namową rodziny uciekła z rodzinnej Odessy. Apelowała o wykluczenie rosyjskich i białoruskich tenisistów na dobre. Ostatecznie rywalizuje z nimi, ale nie podaje ręki. Po meczach, zamiast zwyczajowej piątki, dziękuję rywalkom na dystans - jak we wtorek w Waszyngtonie Azarence - jedynie przybiciem rakiety.

Życie toczy się dalej, choć Azarenka czuje żal, że wraz ze swoimi towarzyszami z Białorusi i Rosji nie było jej dane w tym sezonie wystąpić na Wyspach Brytyjskich.

"Najgorsza była ta całkowita ignorancja"

- Myślę, że ludzie stracili tu wielką okazję na to, by pokazać, jak sport potrafi jednoczyć. Straciliśmy tę okazję, ale mam nadzieję, że wciąż będziemy mogli to pokazać - podkreśliła Azarenka.

- Uwielbiam znajdować rozwiązania w trudnych sytuacjach. Najgorsza dla mnie była ta całkowita ignorancja. Nie obchodziliśmy innych. Ciężko było się z tym pogodzić. Przychodzisz z pomysłami, rozwiązaniami i sercem, a spotykasz się w zasadzie z postawą: nie obchodzi nas to - wyraziła żal Azarenka.

Białorusinka nie mogła grać w Wimbledonie, ale w US Open może już wystąpić bez przeszkód. Waszyngton to jej pierwszy z trzech turniejów w ramach przygotowań do nowojorskiego wielkiego szlema. O ćwierćfinał Citi Open rozstawiona z numerem 4 Białorusinka zagra w piątek z Czeszką Terezą Martincovą.

Najwyżej rozstawioną w zawodach tenisistką pozostaje turniejowa dwójka Emma Raducanu. Na otwarcie imprezy mistrzyni Open w niespełna półtorej godziny poradziła sobie z Louisą Chirico 6:4, 6:2.