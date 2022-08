Kolejny atak paniki? Zaskakujący krecz półfinalistki Wimbledonu

Była pierwsza rakieta świata, która na przełomie lutego i marca spadła pod koniec trzeciej dziesiątki rankingu, w ostatnich tygodniach prezentowała coraz lepszą formę. Na Wimbledonie doszła do półfinału, w którym uległa późniejszej mistrzyni Jelenie Rybakiny.

Waszyngton był jej pierwszym z trzech przystanków w drodze do wielkoszlemowego US Open, który startuje już 29 sierpnia.

Zmiany nawierzchni nie będzie jednak wspominała najlepiej. Na otwarcie Citi Open Halep pokonała co prawda 123. w światowym rankingu kwalifikantkę Cristinę Bucsę, ale już jej drugie spotkanie na kortach twardych w Waszyngtonie było drogą przez mękę.

Gemy uciekały seriami

Pojedynek z Kalinską nie układał się rozstawionej z trójką Halep od samego początku. Pierwszego gema Rumunka wygrała dopiero przy stanie 0:4. Rzuciła się w pogoń, odrobiła straty na 5:5, ale wtedy ponownie dała się zaskoczyć niżej notowanej rywalce, po raz trzeci tracąc podanie.

Od stanu 5:5 Rosjanka znów zaliczyła serię czterech wygranych z rzędu. Jej łupem - 7:5 - padł pierwszy set, wypracowała sobie też zaliczkę w drugim.

Dla plasującej się na 16. miejscu w rankingu Halep było to już za wiele. Przy stanie 0:2 w drugiej partii rumuńska tenisistka poprosiła na kort fizjoterapeutę i po krótkiej rozmowie zdecydowała się poddać mecz. Mecz trwał więc nieco ponad godzinę. Kalinska sprawiała wrażenie zaskoczonej takim rozwojem wypadków.



We've seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN — Romanian Tennis (@WTARomania) August 3, 2022





Nie wiadomo, co stało za taką decyzją Halep. 30-latka nie zgłaszała wcześniej żadnych problemów. Warto zauważyć, że mecz toczył się w wymagających warunkach, ponieważ w Waszyngtonie panują upały.

Halep już raz to przeszła

Środowy krecz Halep może mieć jednak podłoże psychologiczne. Trzeba tu wrócić do Paryża. W 2. rundzie tegorocznego Roland Garros Rumunka prowadziła Zheng Qinwen, by nagle kompletnie stanąć i przegrać mecz 6:2, 2:6, 1:6. Świat obiegły obrazki z początku trzeciego seta, jak Halep walczy sama ze sobą.

Dopiero po meczu wyjaśniła, co się wtedy stało.

- To był atak paniki. To się zdarza. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, ponieważ nie zdarza mi się to często. Nie do końca wiem, dlaczego to mi się przytrafiło, ponieważ prowadziłam i grałam dobrze - tłumaczyła potem na konferencji prasowej, wspominając, że bezpośrednio po meczu było jej naprawdę ciężko.

Oglądasz Wideo: Marta Kolbus/Fakty po południu TVN24 Simona Halep odpadła z turnieju Rolanda Garrosa. W trakcie meczu dostała ataku paniki

Atakom paniki mogą towarzyszyć problemy z oddychaniem czy zawroty głowy. W takich okolicznościach trudno myśleć o grze w tenisa.

Przed turniejem w Nowym Jorku Rumunka ma jeszcze w planach występy w Toronto i Cincinnati. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by w związku z problemami w Waszyngtonie miała zrezygnować z któregoś z tych startów.