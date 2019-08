Miła rozmowa Świątek z Osaką. "Powiedziała mi, że jestem niesamowita"

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open. Transmisje z Rolanda Garrosa w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Polskiej tenisistce niewiele zabrakło do kontynuacji pięknej przygody w Kanadzie. Z Osaką przegrała po zaciętym boju 6:7 (4-6) 4:6.

- Jestem bardzo zadowolona, bo podczas eliminacji miałam lekki problem z forehandem i nie czułam się zbyt pewnie. Okazało się, że problem chyba siedział w głowie, bo porównując mecze z kwalifikacji ze spotkaniami z Karo Woźniacki czy z Naomi moje nastawienie mentalne było dużo lepsze i szybko okazało się, że technicznie - czy fizycznie - też jest dobrze. Generalnie uważam, że wykonałam kawał dobrej roboty i cieszę się z tego powodu - podkreśliła. Świątek postraszyła wiceliderkę. Nie wykorzystała piłek setowych Na 1/8 finału Iga... czytaj dalej »

"Chciałam zrobić show"

Po zwycięstwie z Dunką polskiego pochodzenia Świątek stwierdziła, że nawet jeśli przegra z Osaką, to chce pokazać swój najlepszy tenis. - Zdawałam sobie sprawę, że zmierzę się z jedną z najlepszych aktualnie zawodniczek na świecie. Bardzo chciałam powalczyć i to zrobiłam. Wierzyłam w zwycięstwo - szczególnie w pierwszym secie. Poza tym moim celem tutaj nie było skupianie się na zdobywaniu punktów rankingowych czy pieniędzy za przebrnięcie kolejnej rundy. Chciałam się przełamać, pokonać nowe bariery. Chciałam też zrobić show, pobawić się tenisem, a nie stresować tym, że gram na takim korcie przy takiej publiczności - stwierdziła.

Zabawa była szczególnie widoczna w pierwszym secie, w którym grała kapitalnie, a jednak w tie-breaku zabrakło trochę szczęścia. - Nie jestem w stanie przeanalizować tego tak szybko, na gorąco. Muszę obejrzeć powtórkę i wówczas ocenię. Na pewno żałuję tych dwóch piłek setowych przy 5:4. Ale z drugiej strony Naomi zrobiła wtedy niesamowitą rzecz: posłała mi chyba trzy serwisy po 180 km/godz, z którymi ciężko było cokolwiek zrobić. Nie miałam nic do powiedzenia. Ale cieszę się, że w ogóle doszło do takiej sytuacji i mam nadzieję, że następnym razem zrobię coś więcej i wygram - podkreśliła.

Polka też jednak nie pozostała dłużna. Jeden z serwisów miał 175 km/godz. - Wydaje mi się, że ta szybkość wynika po prostu z moich warunków fizycznych. Bo to nie jest tak, że na treningach mamy ustawiony przyrząd do mierzenia prędkości i na tym się skupiamy. Bardzo mocno pracuję nad regularnością i zwiększaniem procentów pierwszego serwisu. Cieszę się, że jest moc i chciałabym częściej tak serwować, ale to wciąż jest dla mnie zbyt ryzykowne. Dużo bezpieczniejsze jest coś w okolicach 170 km/godz - stwierdziła. Osaka docenia Świątek. "Ona jest młoda i niczego się nie boi" Wiceliderka... czytaj dalej »

"To było bardzo miłe"

W drugim secie Osaka szybko przełamała Polkę, ale ta nie pękła. Błyskawicznie odrobiła straty i do stanu 4:4 wszystko funkcjonowało bardzo dobrze. Ostatnie dwa gemy wyglądały jednak tak, jakby wkradło się jakieś zmęczenie.



- Czułam nie tylko zmęczenie fizyczne, ale od 4:3 miałam także lekkie problemy z koncentracją. Wycisnęłam z siebie tyle, ile mogłam. Teraz trochę odpocznę i gram w Cincinnati - dodała.



Co jej powiedziała Osaka, która kilkakrotnie podczas meczu okazywała jej swój podziw oklaskując zagrania? - Najpierw to ja zaczęłam od komplementu. Powiedziałam jej, że rozegrała świetny mecz. Ona zrewanżowała się mówiąc, że jestem niesamowita. Na co ja odrzekłam: To ty jesteś niesamowita! To było bardzo miłe. Na koniec życzyłam jej powodzenia - wyznała.

Doceniła też wsparcie polskich kibiców z trybun. "Dawaj Iga" było słuchać co chwilę. - Szczerze to nie spodziewałam się takiego zainteresowania. Jestem im ogromnie wdzięczna, bo w końcówce meczu, przy trudnych momentach, kilkakrotnie ich doping mnie nakręcił. To bardzo budujące i mam nadzieję, że na kolejnych moich spotkaniach też będą takie tłumy Polaków - przyznała.

Źródło: PAP/EPA/WARREN TODA Świątek pokazała się w Kanadzie z dobrej strony

Teraz Nowy Jork

18-latka teraz żegna się z kortami w kanadyjskim Yorku, niedługo przywita z amerykańskim obiektem w... Nowym Jorku. Świątek kiedyś powiedziała, że celem jest zdobycie wszystkich szlemów. Dwa lata młodsza od niej Osaka wygrała US Open mając 20 lat.



- Chcę, żeby moja kariera rozwijała się stopniowo. Nie chciałabym robić zbyt wielkiego skoku, bo często w takich sytuacjach zaraz potem następuje ogromny spadek. Myślę, że zrobimy to wszystko step-by-step. Wolę wygrać kilka szlemów w trakcie całej kariery niż jeden teraz - podsumowała.