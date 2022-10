Wielkie osiągnięcie rywalki Świątek. W tym sezonie nikt inny tego nie dokonał

Pegula i Gauff to faworytki w deblu

Iga Świątek w nocy polskiego czasu zagra w ćwierćfinale US Open. Jej rywalką będzie Jessica Pegula. Liczby przemawiają na korzyść Polki. Amerykanka może liczyć z kolei na głośniejszy doping z trybun, ale i tam z pewnością nie zabraknie polskich kibiców.

Iga Świątek długo musiała bronić się przed przełamaniem w pierwszym gemie starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz moment, w którym Iga Świątek otrzymała ostrzeżenie w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego meczu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:3 z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek przed meczem z Jessicą Pegulą. "To będzie dla mnie test" Iga Świątek jak... czytaj dalej » Tegoroczna impreza masters kobiet rozegrana zostanie w amerykańskim Fort Worth w dniach 31 października – 7 listopada. Wystąpi w niej osiem najlepszych singlistek sezonu oraz osiem czołowych par deblowych. Tylko Peguli udało się wywalczyć kwalifikację w obu konkurencjach. W cyklu WTA nie ma tenisistki, która z większym powodzeniem łączyłaby singla z deblem.

Dwie pieczenie na jednym ogniu

Miejsce w Finałach w grze pojedynczej zapewniła sobie na początku tygodnia. W piątek w ćwierćfinale turnieju w San Diego, grając w parze z Coco Gauff, pokonała Sofie Kenin i Ludmiłę Samsonovą 6:2, 7:6(3), i jej występ w Forth Worth stał się faktem także w grze podwójnej.

- To niesamowite. Myślę, że kwalifikacja do turnieju masters w singlu i deblu była moim celem. Cieszę się, że udało mi go zrealizować – powiedziała po ostatniej piłce Pegula.

Najpierw singiel, potem debel

Najlepszą czwórkę w singlu osiągnęła także w piątek, wygrywając z rodaczką Madison Keys 6:4, 7:5.

W San Diego zagra więc w obu półfinałach. Najpierw wyjdzie na kort przeciwko Idze Świątek (godz. 23:00 polskiego czasu), a później wraz ze wspomnianą Gauff będzie rywalizować o finał debla z duetem amerykańsko-holenderskim Desirae Krawczyk/Demi Schuurs (mecz ok. 2 w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu).

Źródło: Getty Images Pegula i Gauff to faworytki w deblu

O ile w grze podwójnej Pegula będzie faworytką, to w singlu już nie. Amerykanka wyjątkowo nie lubi rywalizować ze Świątek. Przegrała z nią wszystkie trzy tegoroczne spotkania, nie wygrywając z Polką nawet seta.

Kto zagra w mastersie?

Jak do tej pory kwalifikację do Finałów WTA osiągnęły trzy singlistki i pięć par deblowych. Oprócz Peguli, w grze pojedyńczej pewny występ mają Iga Świątek i Tunezyjka Ons Jabeur.

W grze podwójnej w Fort Worth zobaczymy: Czeszki Barborę Krejcikovą i Katerinę Siniakovą, Kanadyjkę Gabrielę Dabrowski i Meksykankę Giulianę Olmos, duet ukraińsko-łotewski Ludmyłę Kiczenok i Jelenę Ostapenko oraz Rosjankę Weronikę Kudiermietową wraz z Belgijką Elise Mertens.