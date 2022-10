Iga Świątek przed meczem z Jessicą Pegulą. "To będzie dla mnie test"

Świątek nie dała rywalce szans. W San Diego jest już w półfinale Iga Świątek... czytaj dalej » Początek turnieju w San Diego Świątek miała bardzo wymagający. Dopiero po trzech setach pokonała Chinkę Zheng Qinwen 6:4, 4:6, 6:1. W ćwierćfinale było już dużo łatwiej. Liderka rankingu bez problemów ograła Amerykankę Coco Gauff 6:0, 6:3.

Teraz czas na mecz półfinałowy z Jessicą Pegulą. Panie znają się bardzo dobrze. W tym roku grały ze sobą trzy razy i wszystkie trzy pojedynki wygrywała Polka.

Znają się doskonale

- Spotykałam się ze Świątek tyle razy, że wiem, czego mogę się po niej spodziewać. Zawsze jest dobrze przygotowana fizycznie, agresywna i dobrze się broni. Robi wszystko na naprawdę wysokim poziomie. Gra nieco inaczej niż pozostałe dziewczyny w rozgrywkach i to robi różnicę. Tenisistki nie są przyzwyczajone do gry z nią – tak chwaliła sobotnią przeciwniczkę Pegula, która w ćwierćfinale wyeliminowała rodaczkę Madison Keys 6:4, 7:5.



Semifinals calling @JLPegula takes down compatriot Keys to set up a last-four meeting with Swiatek or Gauff in San Diego!#SanDiegoOpenpic.twitter.com/SYd2iTBTpd — wta (@WTA) October 14, 2022





Iga Świątek: to będzie kolejny test

Kilka ciepłych słów w stronę kolejnej rywalki skierowała też liderka światowego rankingu. – Jessica jest jedną z najbardziej solidnych zawodniczek i mecze z nią zawsze są trudne. Nawet jeśli po wyniku wydaje się, że mecz był prosty, to nic bardziej mylnego. W tych spotkaniach jest sporo gry, wyrównanych gemów. Jestem zadowolona, że zagram przeciwko niej, bo to będzie dla mnie kolejny test – powiedziała Świątek.

Sobotni mecz z Pegulą rozpocznie się o godz. 23:00 polskiego czasu. W drugim półfinale Chorwatka Donna Vekić zmierzy się z inną Amerykanką Danielle Rose Collins.

Wynik ćwierćfinałów turnieju WTA 500 w San Diego:



Iga Świątek (Polska, 1) - Cori "Coco" Gauff (USA, 6) 6:0, 6:3

Donna Vekić (Chorwacja) - Aryna Sabalenka (Białoruś, 3) 6:4, 6:7 (5-7), 6:1

Jessica Pegula (USA, 4) - Madison Keys (USA) 6:4, 7:5

Danielle Rose Collins (USA) - Paula Badosa (Hiszpania, 2) 7:6 (7-5), 6:4

Półfinały:

Iga Świątek (Polska, 1) - Jessica Pegula (USA, 4)

Donna Vekić (Chorwacja) - Danielle Rose Collins (USA)