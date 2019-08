Życiowy sukces Magdy Linette. Wygrała pierwszy turniej WTA Tour

Fręch poznała rywalkę w pierwszej rundzie US Open Niemka Laura... czytaj dalej » W sobotę Linette stanęła przed szansą wywalczenia premierowego tytułu turnieju WTA Tour w karierze. W swoim pierwszym finale imprezy tej rangi przegrała w 2015 roku w Tokio z Yaniną Wickmayer 6:4, 3:6, 3:6. Co prawda rok wcześniej była najlepsza w Ningbo, ale był to turniej niższej rangi - WTA 125k Series.

Mordercza seria

Dla Polki, która do drabinki głównej Bronx Open musiała przebijać się przez kwalifikacje, finał w Nowym Jorku był ósmym meczem w ostatnich dziewięciu dniach. Wcześniej panie spotkały się tylko raz. W 2015 roku w turnieju WTA w Katowicach Giorgi wygrała 6:7(3), 6:2, 6:3.

W pierwszych pięciu gemach sobotniego meczu panie zanotowały zgodnie po dwa przełamania. Linette prowadziła nawet 3:1, ale potem to ona miała dużo większe problemy z utrzymaniem podania. W gemie numer siedem obroniła kolejne dwa breakpointy i choć prowadziła 5:4, nawet nie zbliżyła się do zakończenia seta zwycięstwem. Niewystarczająco dobrze wyglądał jej drugi serwis, po którym wygrywała ledwie 21 proc. wymian. Polce nie pomogło pięć podwójnych błędów serwisowych rywalki.

Walczyła do końca

Poznanianka zdecydowanie lepiej rozpoczęła jednak drugiego seta, bo od szybkiego prowadzenia 3:0. Niestety od stanu 4:1 Linette ponownie przegrała trzy kolejne gemy. Szczególnie dramatyczny przebieg miał gem numer dziewięć – najdłuższy w tej partii. Magda obroniła w nim cztery breakpointy, by ostatecznie objąć prowadzenie 5:4. W kolejnym gemie, przy podaniu rywalki, miała dwie piłki setowe, których jednak nie wykorzystała. Na szczęście zrehabilitowała się przy prowadzeniu 6:5, doprowadzając do remisu w setach. Dużo lepsza jakość podania Polki była bardzo zauważalna.

Triumf Kubota i Melo w Winston-Salem. "Mamy w końcu ten upragniony sukces" Łukasz Kubot... czytaj dalej » Finałowego seta lepiej jednak rozpoczęła Giorgi, przełamując poznaniankę już w gemie otwarcia. Przy prowadzeniu 3:1 Włoszka bliska była kolejnego breaka. Tym razem jednak Linette zdołała się wybronić po niezwykle zaciętej walce w niezwykle długim gemie i był to punkt zwrotny finału. Polka musiała uwierzyć w to, że stać ją na skuteczną walkę do samego końca. Kilka chwil później poszła za ciosem i po rebreaku doprowadziła do stanu 4:4.

To był jednak dopiero początek najwspanialszego momentu w dotychczasowej karierze Linette. Do końca trwającego dwie godziny i 33 minuty finału rywalka wywalczyła zaledwie jeden punkt.

Pozostanie w Nowym Jorku

W pierwszej rundzie turnieju w Bronksie z rywalizacją deblistek pożegnała się Alicja Rosolska.

Bronx Open był ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w tym mieście w poniedziałek wielkoszlemowym US Open. Linette zagra w pierwszej rundzie z 95. w światowym ranking Australijką Astrą Sharmą.

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w usłudze Eurosport Player.

Wynik finału Bronx Open:

Magda Linette - Camila Giorgi 5:7, 7:5, 6:4.