Nowy tydzień, nowy ranking życiowy Linette

Video: Eurosport

Wypadek podczas półfinału debla na wózkach w US Open

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

