Williams wzięła rewanż za finał US Open, który zakończył się skandalem

Dziś 21-letnia Osaka ma na koncie już dwa tytuły wielkoszlemowe. Jednak kiedy we wrześniu 2018 roku przystępowała do finału US Open, była skazywana na pożarcie przez Williams, 23-krotną mistrzynię wielkiego szlema.

Osaka pod wrażeniem zagrania Świątek. Umówiły się na trening w Nowym Jorku W 3. rundzie... czytaj dalej » Ale mecz nie układał się po myśli Amerykanki. Williams przegrała pierwszego seta. Widząc, że porażka wisi w powietrzu, z trybun zaczął jej podpowiadać trener Patrick Mouratoglou. Coaching na turniejach wielkiego szlema jest jednak niedozwolony, w związku z czym sędzia upomniał tenisistkę.

Williams długo nie mogła się z tym pogodzić. Zapewniała, że nie było żadnego coachingu - co po finale potwierdził sam Mouratoglou - ale wyglądało na to, że puściła tę sytuację w niepamięć. Parę gemów później straciła jednak swoje podanie i z wściekłości roztrzaskała rakietę o kort.

Zgodnie z przepisami za drugie przewinienie w meczu sędzia był zmuszony ukarać tenisistkę odjęciem punktu. Williams wpadła w furię. Zaczęła wyzywać Carlosa Ramosa od złodziei i oszustów, w związku z czym sędzia, jak stanowi taryfikator za występki na korcie, zabrał jej całego gema. Wkrótce potem Osaka sensacyjnie zakończyła finał na swoją korzyść, wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:4.

Łzy Osaki

Ramos opuszczał kort w asyście ochrony i przy przeraźliwych gwizdach nowojorskiej publiczności. Nie ustały one nawet w trakcie ceremonii rozdania nagród. Przybita taką sytuacją Osaka zamiast się cieszyć z pierwszego tytułu wielkoszlemowego, rozpłakała się. Co prawda Williams apelowała do publiczności, by celebrowała zwycięstwo japońskiej tenisistki, jednak tej sytuacji nie udało się już wyprostować.



Od tamtych wydarzeń minął niemal rok, a obie tenisistki dopiero teraz ponownie spotkały się na korcie. Do kolejnego pojedynku między nimi doszło w ćwierćfinale w Toronto.

W 3. rundzie Rogers Cup Osaka pokonała po emocjonującym meczu Igę Świątek 7:6 (7-4), 6:4. W meczu o półfinał Japonka w dwóch setach przegrała z Williams. O losach pojedynku zadecydowały dwa breaki na korzyść Amerykanki, po jednym w każdych z setów. Japonka przez całe spotkanie nie doczekała się ani jednej szansy na przełamanie obecnie 10. rakiety świata.

- Znałam już jej grę trochę lepiej, więc było łatwiej. No i ogóle gram teraz ciut lepiej. Wiedziałam, co muszę zrobić, żeby tym razem wygrać - komentowała Williams, dla której było to dopiero pierwsze zwycięstwo w karierze z Osaką na trzy próby.

W półfinale Rogers Cup Williams spotka się z Czeszką Marie Bouzkovą, która awansowała do najlepszej czwórki po kreczu Simony Halep. Niezależnie od finałowych rozstrzygnięć w Toronto od poniedziałku na 1. miejsce w rankingu wróci Osaka.

Wyniki ćwierćfinałów

Serena Williams (USA, 8) - Naomi Osaka (Japonia, 2) 6:3, 6:4

Bianca Andreescu (Kanada) - Karolina Pliskova (Czechy, 3) 6:0, 2:6, 6:4

Marie Bouzkova (Czechy) - Simona Halep (Rumunia, 4) 6:4, krecz Halep

Sofia Kenin (USA) - Jelina Switolina (Ukraina, 6) 7:6 (7-2), 6:4