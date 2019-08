Osaka docenia Świątek. "Ona jest młoda i niczego się nie boi"

Wiceliderka rankingu ma problemy mentalne. "To były najgorsze miesiące mojego życia" To, że coś złego... czytaj dalej » Osaka w ostatnich miesiącach przechodziła trudne chwile. W styczniu wygrała Australian Open, a więc drugi po US Open wielkoszlemowy turniej z rzędu. Potem z jej dyspozycją nie było już tak dobrze.

W kolejnych występach prezentowała się słabo. Na dodatek przyznała, że brakowało jej motywacji i to nie tylko do tenisa. – To były najgorsze miesiące w moim życiu. Nic mi się nie chciało, ale nie chciałam o tym mówić. To nie leży w mojej naturze – przyznała kilka dni temu.

Trudno ocenić formę Osaki

Japonka w międzyczasie straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej WTA, ale zapowiedziała niedawno, że wszystko wraca do normy. Na razie trudno powiedzieć, czy tak jest, bo w Toronto 21-latka rozegrała tylko jednego seta.

W pierwszej rundzie miała wolny los. W drugiej była lepsza w inauguracyjnej odsłonie z Tatjaną Marią w stosunku 6:2. Niemka z powodu urazu nie była w stanie walczyć dalej.

- Nie lubię wygrywać w taki sposób, ale myślę, że w pierwszym secie pokazałam naprawdę dobry tenis. Jestem z niego zadowolona – skomentowała Azjatka. Teraz czeka ją zapewne o wiele trudniejsze wyzwanie. Starcie z Polką, która jest teraz 65. zawodniczką rankingu WTA.

Pokazała wielkie opanowanie

Iga Świątek wyraźnie wraca do dobrej formy. W Toronto w pierwszej rundzie prowadziła 4:1 z Ajlą Tomljanovic. Australijka nie była jednak w stanie dokończyć spotkania z powodu urazu.

W kolejnym pojedynku po pasjonującej walce wyeliminowała byłą liderką rankingu, Karolinę Woźniacką. Z Dunką polskiego pochodzenia zawodniczka z podwarszawskiego Raszyna zwyciężyła 1:6, 6:3, 6:4. W trzecim secie Polka przegrywała już 0:3.



What a night. What a match. What a feeling.@rogerscup#RC19pic.twitter.com/EmdwOjTlQX — Iga Świątek (@iga_swiatek) August 8, 2019





- Nigdy z nią nie rywalizowałam. Widziałem tylko kilka jej wymian z jakichś poprzednich meczów i z różnych turniejów. Nie było tak, że specjalnie usiadłam przed telewizorem i oglądałam jej cały występ. Myślę więc, że będę musiała teraz to zrobić przed naszym starciem. Ona jest młoda, a młodzi ludzie zazwyczaj niczego się nie obawiają. Wiem to bardzo dobrze z własnej kariery – powiedziała Osaka.

Początek starcia o awans do ćwierćfinału Rogers Cup około godziny 2 w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.