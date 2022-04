W pogoni za rekordami. Seria Świątek robi coraz większe wrażenie

Oglądaj Igę Świątek w Playerze

W niedzielę w finale w Stuttgarcie Świątek rozgromiła Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Było to jej czwarte zwycięstwo w turnieju. Wcześniej odprawiła z kwitkiem: niemiecką kwalifikantkę Evę Lys, mistrzynię US Open Emmę Raducanu i zawziętą Rosjankę Ludmiłę Samsonową, która jako jedyna w minionym tygodniu urwała Polce seta.

Świątek odjeżdża rywalkom. Wielka przewaga w rankingu Iga Świątek... czytaj dalej » Triumfując w niedzielnym finale tenisowego turnieju WTA w Stuttgarcie, Świątek odniosła 23. zwycięstwo z rzędu. Tym samym zrównała się z Japonką Naomi Osaką na dziewiątym miejscu pod względem liczby kolejnych wygranych meczów, licząc od 2000 roku.

Pogromczyni Polka nie może znaleźć od 16 lutego, gdy w Dubaju przegrała z Jeleną Ostapenko.

Potem przyszły triumfy w Dausze (5 wygranych meczów z rzędu), Indian Wells (6), Miami (6), Billie Jean King Cup z Rumunkami w Radomiu (2) i wreszcie Stuttgarcie (4).

23 zwycięstwa z rzędu to oczywiście rekord Świątek, ale i rekord Polski. Nad Wisłą nie było żadnej tenisistki ani żadnego tenisistki, który mógłby pochwalić się tak dobrą serią.

Nic dziwnego, że liczby Świątek plasują ją w światowej czołówce, ale mistrzyni French Open z 2020 roku ma jeszcze co gonić.

Poprzednie stulecie 35 zwycięstwami z rzędu zakończyła Amerykanka Venus Wiliams.

W liczonej od 1968 roku open erze najdłuższą serią może się pochwalić Martina Navratilova. Występująca w barwach Czechosłowacji i Stanów Zjednoczonych tenisistka w 1984 roku wygrała 74 kolejne mecze.



Świątek nie daje sobie chwili wytchnienia. Od razu po sukcesie w Stuttgarcie potwierdziła start w turnieju w Madrycie, który rozpoczyna się już w najbliższy w czwartek.

Najdłuższe serie zwycięstw od 2000 roku (*seria niezakończona):

1. Venus Williams (USA) 35 meczów (turniej z ostatnią wygrana: Linz 2000)

2. Serena Williams (USA) 34 (Wimbledon 2013)

3. Justine Henin (Belgia) 32 (Australian Open 2008)

4. Serena Williams 27 (Madryt 2015)

5. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 26 (Miami 2012)

6. Serena Williams 25 (Australian Open 2014)

7. Venus Williams 24 (Australian Open 2002)

. Justine Henin 24 (Roland Garros 2005)

9. Naomi Osaka (Japonia) 23 (Miami 2021)

. Iga Świątek (Polska) 23 (Stuttgart 2022)*

Najdłuższe serie zwycięstw w open erze:

1. Martina Navratilova (USA/Czechosłowacja) - 74 mecze (1984 rok)

2. Steffi Graf (Niemcy) 66 (1989-90)

3. Martina Navratilova 58 (1986-87)

4. Margaret Court (Australia) 57 (1972-73)

5. Chris Evert (USA) 55 (1974)

6. Martina Navratilova 54 (1983-84)

7. Steffi Graf 46 (1988)

8. Steffi Graf 45 (1987)

9. Chris Evert 42 (1975-76)

10. Martina Navratilova 41 (1982)