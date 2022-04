Świątek odjeżdża rywalkom. Wielka przewaga w rankingu

Iga Świątek to numer 1 na świecie

Zrobiła to! Iga Świątek mistrzynią French Open. W finale pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1, na koniec miała łzy w oczach. Tak się przechodzi do historii polskiego i światowego tenisa. Oto królowa Paryża, najmłodsza od triumfu Moniki Seles w 1992 roku.

Zobacz, co Iga Świątek powiedziała o pucharze, który otrzymała za triumf w Roland Garros. W finale Polka pokonała Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Jestem kobietą, więc nigdy nie uda mi się to, co potrafi Rafa Nadal. On był dla mnie inspiracją - powiedziała Iga Świątek podczas konferencji prasowej po finale Roland Garros. Polka została triumfatorką turnieju, pokonując w ostatnim meczu Sofię Kenin 6:4, 6:1.

Od pierwszej rundy do finału. Zobacz drogę Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020.

Droga Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020

Droga Igi Świątek do niesamowitego triumfu w Roland Garros 2020

Już w pierwszym gemie drugiego seta Iga Świątek przełamała Anett Kontaveit. Zobacz, jak do tego doszło. French Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek „na gorąco” po pokonaniu Anett Kontaveit w trzeciej rundzie French Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek po awansie do 4. rundy French Open

Świątek po awansie do 4. rundy French Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po meczu z Anett Kontaveit w 3. rundzie French Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim gemie starcia z parą Su-Wei Hsieh/Elise Mertens Iga Świątek oraz Bethanie Mattek-Sands zostały przełamane. Zobacz, jak do tego doszło. French Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands od razu odpowiedziały na stratę podania. Polsko-amerykańska para przełamała Su-Wei Hsieh i Elise Mertens w czwartym gemie i doprowadziły do stanu 2:2 w pierwszym secie. French Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz niesamowitą wymianę z siódmego gema pierwszego seta, w którym świetnymi zagraniami popisywała się Iga Świątek. Ostatecznie to jednak Elise Mertens i Su-Wei Hsieh wygrały tę akcję, a następnie przełamały polsko-amerykańską parę.

Świątek walczyła do końca, zabrakło niewiele. Mertens i...

Świątek walczyła do końca, zabrakło niewiele. Mertens i Hsieh...

Su-Wei Hsieh oraz Elise Mertens przegrywały już 1:3 w drugim secie starcia z Igą Świątek i Bethanie Mattek-Sands. Później jednak panie zaczęły grać lepiej, przełamały polsko-amerykańską parę i doprowadziły do remisu 3:3.

Świątek i Mattek-Sands awansowały do ćwierćfinału gry...

Świątek i Mattek-Sands awansowały do ćwierćfinału gry...

Zobacz najważniejsze momenty meczu Iga Świątek/Bethanie Mattek-Sands – Elise Mertens/Su-Wei Hsieh w 3. rundzie gry podwójnej we French Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po meczu trzeciej rundy gry podwójnej we French Open. Polka oraz Bethanie Mattek-Sands awansowały do ćwierćfinału. French Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, jak Iga Świątek podsumowała swój występ oraz Bethanie Mattek-Sands w trzeciej rundzie gry podwójnej we French Open. Polsko-amerykańska para awansowała do ćwierćfinału. French Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na temat przygotowań do meczu z Martą Kostiuk, z którą zmierzy się w czwartej rundzie French Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek o przygotowaniach do meczu z Kostiuk

Świątek o przygotowaniach do meczu z Kostiuk

Czy to decydujący moment 1. seta?

Co za precyzja! Iga Świątek przelobowała Martę Kostiuk

Co za precyzja! Iga Świątek przelobowała Martę Kostiuk

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Roland Garros 2021

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Roland Garros 2021

Oto co miała do powiedzenia na gorąco Iga Świątek po spotkaniu 1/8 RG.

Iga Świątek w rozmowie z Matsem Wilanderem i Barbarą Schett po awansie do 1/4 finału Roland Garros.

Oto co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału RG w rozmowie z Eurosport.pl.

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands awansowały do półfinału...

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands awansowały do półfinału...

Oto co miała do powiedzenia polska tenisistka po wygraniu ćwierćfinału gry podwójnej RG razem z Bethanie Mattek-Sands.

Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem po awansie do półfinału...

Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem po awansie do półfinału...

Słaby początek drugiego seta w wykonaniu Polki i jeszcze do tego problemy zdrowotne.

Oto co w rozmowie z Eurosportem powiedziała Iga Świątek, która przegrała w dwóch setach z Marią Sakkari.

Mocny początek w wykonaniu Igi Świątek w półfinale gry podwójnej we French Open. Polka znakomicie serwowała i wraz z partnerką Bethanie Mattek-Sands wygrała pierwszego gema starcia z Iriną Begu i Nadią Podoroską.

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands wygrały pierwszego seta 6:3 w półfinale gry podwójnej we French Open.

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands przełamały Irinę Begu oraz Nadię Podoroską w siódmym gemie drugiego seta półfinału French Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands pokonały parę Irina Begu/Nadia Podoroska 6:3, 6:4 w półfinale gry podwójnej we French Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania. French Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek i Mattek-Sands awansowały do finału gry podwójnej we...

Świątek i Mattek-Sands awansowały do finału gry podwójnej we...

Zobacz, co powiedziały Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands po awansie do finału gry podwójnej we French Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek i Mattek-Sands po awansie do finału gry podwójnej we...

Świątek i Mattek-Sands po awansie do finału gry podwójnej we...

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do finału gry podwójnej we French Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świątek po awansie do finału gry podwójnej we French Open

Świątek po awansie do finału gry podwójnej we French Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o współpracy z Bethanie Mattek-Sands w grze podwójnej we French Open. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Iga Świątek oraz Bethanie Mattek-Sands zostały przełamane w pierwszym gemie finału gry podwójnej we French Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Cztery gemy, wszystkie wygrane przez parę Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova. Czeszki zdecydowanie prowadziły z Igą Świątek i Bethanie Mattek-Sands w finale gry podwójnej we French Open.

Zobacz świetną grę Igi Świątek w pierwszym secie finału gry podwójnej we French Open.

Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova wygrały 1. seta 6:4 w starciu z Igą Świątek i Bethanie Mattek-Sands w finale gry podwójnej we French Open.

Krejcikova i Siniakova wygrały 1. seta finału gry podwójnej we...

Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands zostały przełamane w trzecim gemie drugiego seta finału gry podwójnej we French Open.

Zobacz popisową grę Kateriny Siniakovej w szóstym gemie drugiego seta w finale gry podwójnej we French Open.

Iga Świątek oraz Bethanie Mattek-Sands zostały przełamane w siódmym gemie 2. seta finału French Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Barbora Krejcikova oraz Katerina Siniakova pokonały parę Iga Świątek/Bethanie Mattek-Sands 6:4, 6:2 w finale gry podwójnej we French Open. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Zobacz moment wręczenia Idze Świątek i Bethanie Mattek-Sands pucharów za udział w finale gry podwójnej we French Open.

Zobacz moment wręczenia trofeum Barborze Krejcikovej i Katerinie Siniakovej za wygranie rywalizacji w grze podwójnej kobiet we French Open.

Zobacz, co powiedziały Barbora Krejcikova oraz Katerina Siniakova po triumfie w grze podwójnej we French Open.

Krejcikova i Siniakova po triumfie w grze podwójnej we...

Krejcikova i Siniakova po triumfie w grze podwójnej we French...

Zobacz, jak Iga Świątek skomentowała swój występ w finale gry podwójnej we French Open.

Świątek o finale gry podwójnej we French Open

Świątek o finale gry podwójnej we French Open

Zobacz, jak Iga Świątek podsumowała swój występ we French Open 2021. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o triumfach Barbory Krejcikovej w rywalizacji singlowej i podwójnej we French Open 2021.

Świątek o podwójnym triumfie Krejcikovej we French Open

Świątek o podwójnym triumfie Krejcikovej we French Open

Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova pokonały parę Iga Świątek/Bethanie Mattek-Sands 6:4, 6:2 w finale gry podwójnej kobiet we French Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek o przygotowaniach do rywalizacji na kortach trawiastych i możliwości treningu z Sir Andym Murrayem.

Świątek o przygotowaniach do rywalizacji na kortach trawiastych

Świątek o przygotowaniach do rywalizacji na kortach trawiastych

Gdy przed miesiącem Australijka sensacyjnie zakończyła karierę, na nowy numer 1 namaściła właśnie polską tenisistkę.

- Jeśli to będzie Iga, to nie ma lepszej osoby. Ona na to w pełni zasłużyła i mam nadzieję, że sobie z tym poradzi i dalej będzie sobą- komentowała Barty.

Świątek wyjedzie ze Stuttgartu dwoma samochodami Prestiż to nie... czytaj dalej » Jako że Barty poprosiła o wymazanie swojego nazwiska z rankingu, Świątek niejako z automatu zastąpiła ją na szczycie rankingu. Nie była to jednak zamiana na wyrost - awans na pierwsze miejsce Polka uczciła, wygrywając duże zawody w Miami.

Na przestrzeni dwóch miesięcy wygrała w sumie cztery turnieje - Doha, Indian Wells, wspomniane Miami i w niedzielę Stuttgart, pokonując w finale Arynę Sabalenkę 6:2, 6:2. Ma serię 23 zwycięstw z rzędu.

Ranking rośnie jak na drożdżach

Fenomenalne wyniki przekładają się na jej dorobek punktowy, który dosłownie pęcznieje w oczach.

Za triumf w Stuttgarcie Świątek zarobiła 470 punktów, dzięki czemu jeszcze powiększyła przewagę nad drugą tenisistką w rankingu (w poniedziałek za plecami Polki Barborę Krejcikovą zastąpi Paula Badosa). Tu przewaga Świątek wynosi już 2136 punktów. W poprzednim notowaniu było to "tylko" 1736. Dzięki trumfowi w Stuttgarcie polskiej tenisistce udało się więc złamać magiczną granicę 2000 punktów przewagi. To już poziomy, do jakich przyzwyczaiła wszystkich Barty.

Jeszcze bardziej okazała jest przewaga Świątek w rankingu WTA Race (obejmuje on wyniki tylko z aktualnego sezonu), który wyłoni osiem finalistek turnieju mistrzyń.

Od drugiej w tym zestawieniu Badosy Polka ma 2683 punkty więcej. W rankingu WTA Race Świątek uzbierała do tej pory 4390 punktów. Tylko dwie uczestniczki zeszłorocznego turnieju mistrzyń miały więcej punktów, a trzeba pamiętać, że zbierały je aż do końca października.

Czołówka rankingu WTA (prognoza na 25 kwietnia):

1. Iga Świątek 7181 pkt

2. Paula Badosa 5045 (-2136)

3. Barbora Krejcikova 4975 (-2206)

4. Aryna Sabalenka 4711 (-2470)

5. Maria Sakkari 4651 (-2530)

Czołówka rankingu WTA Race (prognoza na 25 kwietnia):

1. Iga Świątek 4390 pkt

2. Paula Badosa 1707 (-2683)

3. Maria Sakkari 1611 (-2779)

4. Danielle Collins 1516 (-2874)

5. Anett Kontaveit 1485 (-2905)