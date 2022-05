Magda Linette ma ćwierćfinał w Strasbourgu. Piorunujący serwis

Zobacz, co powiedziała Magda Linette po przegranym starciu z Darją Kasatkiną. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

"Jest nie do pobicia". Zachwyt nad Świątek wyrażony w liczbach Jest nie do... czytaj dalej » Brytyjka to aktualnie 105. zawodniczka światowego rankingu. Najwyższe miejsce - 38. - w tym zestawieniu zajmowała w styczniu 2015 roku. W karierze wygrała cztery turnieje. W pojedynku z Polką, która była rozstawiona z numerem ósmym (56. WTA), nie miała zbyt dużo atutów, aby się skutecznie przeciwstawić.

Warto zaznaczyć, że tenisistka z poznania zanotowała aż dziesięć asów serwisowych.

Sasnowicz lub Kerber

Linette, która w 1. rundzie wyeliminowała Rosjankę Warwarę Graczewą, w ćwierćfinale zagra ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Białorusinką Alaksandrą Sasnowicz a rozstawioną z nr 2 Niemką Angelique Kerber. Ich mecz odbędzie się w środę.

W deblu w Strasburgu występuje Katarzyna Piter. Polka i Belgijka Kimberley Zimmermann wygrały w 1. rundzie z rozstawionymi z numerem trzecim Chinkami Xu Yifan i Haoxuan Yang.

Wynik meczu 2. rundy singla:

Magda Linette (Polska, 8) - Heather Watson (W. Brytania) 6:1, 6:1.