Linette się nie zatrzymuje. W Seulu powalczy o finał

Iga Świątek i Magda Linette sprawiły niespodziankę w pierwszej rundzie debla US Open. Polki pokonały Bethanie Mattek-Sands oraz Coco Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. Zobacz piłkę meczową z tego spotkania.

Magda Linette pokonała Astrę Sharmę 6:3, 6:4 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

W piękny sposób Magda Linette pokonała Astrę Sharmę w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała 6:3, 6:4. Zobacz piłkę meczową.

Bardzo odważnie i niezwykle szybko grała Magda Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka raz po raz nękała Astrę Sharmę swoimi zagraniami.

Świetny początek Magdy Linette w pierwszej rundzie US Open. Polka wygrała pierwszego seta w starciu z Astrą Sharmą 6:3. Zobacz piłkę setową.

Ostatnie tygodnie należą do Linette. Polka jest na kortach twardych w życiowej formie. Tuż przed US Open wygrała pierwszy w karierze turniej na nowojorskim Bronksie, co dodało jej sporo pewności siebie. W Wielkim Szlemie dotarła do drugiej rundy, ale porażki z Naomi Osaką nie powinna się wstydzić.

Linette rozkręca się w Azji

Dobra passa poznanianki trwa w Azji. Tydzień temu w Nanchangu osiągnęła ćwierćfinał, przegrywając z późniejszą triumfatorką imprezy Rebeccą Peterson. W międzyczasie awansowała na najwyższe w karierze 48. miejsce w rankingu WTA.

Linette z Chin przeniosła się do Korei Południowej, gdzie radzi sobie jeszcze lepiej. W dwóch pierwszych meczach w Seulu nie straciła nawet seta. Odprawiła kolejno Rumunkę Irinę-Camelię Begu 6:1, 6:4 i Rosjankę Anastazję Potapową 7:5, 7:6.

Była półfinalistka Wimbledonu niestraszna

W piątek mierzyła się z Flipkens. 33-letnia Belgijka, obecnie 106. rakieta świata, okres świetności ma już za sobą. Sześć lat temu grała nawet w półfinale Wimbledonu i zajmowała 13. miejsce w rankingu.

W Seulu Flipkens ustępowała Linette pod każdym względem. Wyrównana walka trwała do stanu 2:2 w pierwszej partii. Potem oglądaliśmy popis tylko jednej tenisistki. Polka przełamała podanie Belgijki do zera, wygrała trzy kolejne gemy i pierwszego seta 6:2.

Była skoncentrowana, lepiej wytrzymywała dłuższe wymiany, popełniała mniej błędów. W drugiej partii poznanianka miała lekki przestój przy stanie 4:1, kiedy straciła dwa gemy z rzędu. Potem wszystko wróciło do normy. Polka wygrała pewnie 6:2, 6:3.

W sobotę Linette wystąpi w trzecim półfinale WTA w sezonie - po Hua Hin i wspomnianym Bronksie. O finał powalczy z Aleksandrową, która po ponad 2,5-godzinnym boju pokonała Kristie Ahn 6:7, 6:4, 6:4.

Wyniki meczów ćwierćfinałowych turnieju w Seulu:

Magda Linette (Polska, 4) - Kirsten Flipkens (Belgien) 6:2, 6:3

Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 2) - Kristie Ahn (USA) 6:7 (0-7), 6:4, 6:4

Karolina Muchova (Czechy, 3) - Priscilla Hon (Australia) 6:3, 6:3

Wang Yafan (Chiny, 8) - Paula Badosa Gibert (Hiszpania) 6:1, 6:3